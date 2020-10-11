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    Греция и Словения одержали победы в Лиге наций

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    Сборная Греции одержала победу над командой Молдавии (2:0) в домашнем матче группового турнира Лиги наций С.

    Сборная Греции
    Сборная Греции

    В добавленное к первому тайму время гости остались в меньшинстве и получили пенальти в свои ворота.

    Защитник Вячеслав Посмак получил прямую красную карточку за фол последней надежды, а Анастасиос Бакасетас реализовал пенальти за это нарушение.

    На 50-й минуте Петрос Манталос удвоил преимущество греков. Отметим, что на 88-й минуте право на пенальти получила Молдаваия, но Николае Милинчану не реализовал удар.

    Футбол. Лига наций УЕФА. C3
    Греция — Молдавия 2:0
    Голы: 1:0 Анастасиос Бакасетас (пенальти) (45'), 2:0 Петрос Манталос (50') Греция: Одиссеас Влаходимос, Giorgos Tzavellas, Пантелис Хацидиакос (Лазарос Рота, 69'), Эфстратиос Сварнас, Димитрис Яннулис, Зека, Анастасиос Бакасетас, Димитрис Лимниос (Димитриос Пелькас, 76'), Петрос Манталос (Костас Фортунис, 70'), Димитриос Курбелис (Андреас Бухалакис, 83'), Вангелис Павлидис (Таксиархис Фунтас, 83') Молдавия: Станислав Намашко, Виктор Мудрак, Игорь Армаш, Вячеслав Посмак, Олег Рябчук, Артур Ионицэ (Петру Раку, 76'), Евгений Кочук, Михаил Каймаков (Александр Епуряну, 46'), Сергей Платика, Вадим Раца (Денис Марандичи, 66'), Йон Николэеску (Николае Милинчану, 58') Предупреждения: Михаил Каймаков (17'), Йон Николэеску (57'), Игорь Армаш (64'), Лазарос Рота (88'), Костас Фортунис (90'), Петру Раку (90') Удаление: Вячеслав Посмак (45')

    В другой игре группы 3 Словения на выезде с минимальным счетом одолела команду Косово — 1:0.

    Единственный мяч на 22-й минуте забил полузащитник Харис Вучкич.

    Футбол. Лига наций УЕФА. C3
    Косово — Словения 0:1
    Гол: 0:1 Харис Вучкич (22') Косово: Арьянет Мурич, Флорент Хадергьонай, Фидан Алити, Леарт Пакярада, Ибрахим Дресевич, Херолинд Шаля (Флоран Муслия, 84'), Берсант Целина, Арбер Зенели (Lirim Kastrati, 78'), Валон Бериша, Эдон Жегрова (Флорент Хасани, 89'), Беньямин Кололли (Эльбасан Рашани, 83') Словения: Ян Облак, Юре Балковец, Миха Блажич, Миха Мевля, Петар Стоянович, Яка Бийол, Райко Реп (Дамьян Бохар, 55'), Ясмин Куртич, Беньямин Вербич (Нейц Скубич, 75'), Харис Вучкич (Блаж Крамер, 85'), Sandi Lovric (Амедей Ветрих, 85') Предупреждения: Петар Стоянович (35'), Леарт Пакярада (76'), Эльбасан Рашани (89')

    На счету греков и словенцев по 7 очков, у косоваров и молдаван — по 1. 0

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