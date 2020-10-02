ПСЖ — «Анжер»: счет матча 6:1, обзор голов

В матче 6-го тура чемпионата Францииодержал домашнюю победу надсо счетом 6:1.

Свой первый в составе парижан на седьмой минуте забил Алессандро Флоренци. Затем дублем отличился Неймар.

Еще по мячу забили Юлиан Дракслер, Идрисса Гей и Кильян Мбаппе.

В составе гостей гол престижа в активе Исмаэля Траоре.

Футбол. Франция. Лига 1 ПСЖ — Анже 6:1 Голы: 1:0 Алессандро Флоренци (7'), 2:0 Неймар (36'), 3:0 Неймар (47'), 3:1 Исмаэль Траоре (52'), 4:1 Юлиан Дракслер (57'), 5:1 Идрисса Гана Гейе (71'), 6:1 Килиан Мбаппе (84') ПСЖ: Кейлор Навас, Преснел Кимпембе (Абду Диалло, 72'), Маркос Маркиньос, Алессандро Флоренци (Колин Дагба, 72'), Mitchel Bakker, Марко Верратти (Пабло Сарабия, 82'), Леандро Даниэль Паредес (Идрисса Гана Гейе, 64'), Неймар, Юлиан Дракслер (Андер Эррера, 64'), Килиан Мбаппе, Мауро Икарди Анже: Поль Бернардони, Райан Айт Нури (Мохамед-Али Чо, 82'), Матео Павлович, Энсо Эбосс, Исмаэль Траоре, Абдулай Бамба (Венсан Мансо, 77'), Анжело Фюльжини, Лассана Кулибали, Пьеррик Капелле (Тома Мангани, 77'), Сада Тиуб (Jimmy Cabot, 68'), Стефан Баокен (Луа Дьони, 68') Предупреждения: Стефан Баокен (30'), Преснел Кимпембе (33'), Jimmy Cabot (73')

Парижский клуб вышел на второе место в таблице Лиги 1, набрав 12 очков. На первом месте «Ренн», у которого 13 баллов и игра в запасе. 0