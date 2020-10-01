Мусаев: В Лиге чемпионов мы должны идти шаг за шагом, набираясь опыта

Главный тренер «Краснодара»прокомментировал итоги жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов.

«Краснодар», попавший в третью корзину, сыграет с испанской «Севильей», английским «Челси» и французским «Ренном».

«Перед жеребьевкой мы понимали, что на групповой стадии Лиги чемпионов все соперники — высочайшего европейского уровня.

"Челси" — европейский гранд. В Лондоне провели масштабную трансферную кампанию в этом году, что говорит об амбициях.

"Севилья" — действующий победитель Лиги Европы, который по пути к титулу победил "Интер" и "Манчестер Юнайтед".

А "Ренн" показывает содержательный футбол и на данный момент является единоличным лидером чемпионата Франции.

Мы дебютируем в таком большом турнире. Мы должны идти шаг за шагом, набираясь опыта и улучшая качество игры.

Наша команда очень мотивирована, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В каждой игре будем биться за максимальный результат», — приводит слова тренера пресс-служба «Краснодара». 0