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    • Мусаев: В Лиге чемпионов мы должны идти шаг за шагом, набираясь опыта
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    Мусаев: В Лиге чемпионов мы должны идти шаг за шагом, набираясь опыта

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал итоги жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов.

    Мурад Мусаев
    Мурад Мусаев

    «Краснодар», попавший в третью корзину, сыграет с испанской «Севильей», английским «Челси» и французским «Ренном».

    «Перед жеребьевкой мы понимали, что на групповой стадии Лиги чемпионов все соперники — высочайшего европейского уровня.

    "Челси" — европейский гранд. В Лондоне провели масштабную трансферную кампанию в этом году, что говорит об амбициях.

    "Севилья" — действующий победитель Лиги Европы, который по пути к титулу победил "Интер" и "Манчестер Юнайтед".

    А "Ренн" показывает содержательный футбол и на данный момент является единоличным лидером чемпионата Франции.

    Мы дебютируем в таком большом турнире. Мы должны идти шаг за шагом, набираясь опыта и улучшая качество игры.

    Наша команда очень мотивирована, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В каждой игре будем биться за максимальный результат», — приводит слова тренера пресс-служба «Краснодара». 0

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