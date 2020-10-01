Ленинградец — Чертаново (01.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 13:00 в кубке России по футболу начнётся матч

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ленинградец» — «Чертаново». Коэффициент ставки — 1.89.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Ленинградец»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Ленинградец» — «Чертаново».

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