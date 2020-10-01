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    «Ленинградец» — «Чертаново». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч Кубка России 1 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ленинградец» — «Чертаново»
    Игрок «Ленинградца»
    1 октября во втором туре группового этапа Кубка России «Ленинградец» дома сыграет с московским клубом «Чертаново». Начало игры намечено на 13:00 по мск. Прогноз на «Ленинградец» — «Чертаново».
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа 4 01 Октября 2020 года
    Ленинградец
  • Россия. Кубок. Группа 4
    •  Ленинградец 13:00 Чертаново Чертаново
  • Россия. Кубок. Группа 4
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.42
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    «Ленинградец»

    «Ленинградец», который был основан только в 2018 году, в текущем розыгрыше Кубка страны сперва преодолел два раунда квалификации.

    Сперва питерский коллектив в дерби одолел «Звезду» (2:1), а затем с таким же счетом был повержен «Олимп-Долгопрудный». В групповом этапе команда стартовала с минимального домашнего поражения от «Уфы» — 0:1.

    В турнирной таблице ПФЛ зоны «Запад» «Ленинградец» идет на шестой позиции с 13 набранными очками после восьми туров, уступая девять баллов лидеру первенства.

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    Клуб из Питера вышел победителем из своих последних проведенных матчей, победив по 1:0 на выезде «Читу» и иркутский «Зенит».

    «Чертаново»

    «Чертаново», претендовавший в прошлом сезоне на выход в РПЛ, в этом году после грандиозной распродажи демонстрирует более скромные результаты.

    После 12 туров текущего розыгрыша ФНЛ идет лишь 20 в турнирной таблице, имея на своем счету только восемь баллов, отставая от безопасной позиции на шесть очков.

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  • 27/09/2020

    • Последний раз «чертята» выигрывали 26 августа, обыграв как раз в квалификации Кубка в Тольятти «Акрон» (1:0). После того они сперва проиграли пять встреч, а затем дважды сыграли вничью.

    В своем последнем сыгранном матче москвичи в дерби расписали мировую с «Торпедо» (0:0), а туром ранее поделили очки в Ярославле с «Шинником» — 1:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Чертаново» предлагают — 2.44.

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    На викторию «Ленинградца» дают — 2.65, ничья оценена — в 3.38

    Оба клуба испытывают проблемы в завершающей стадии, забивая редко более мяча за игру. Прогнозируем, что в и очном противостоянии будет мало голов. Наша ставка — ТМ 2,5. 0

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    «Ленинградец» — «Чертаново». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч Кубка России 1 октября 2020 года. Прогноз на «Ленинградец» — «Чертаново». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.89
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