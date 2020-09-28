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    Слуцкий: Сценарий матча с «Ротором» был предопределен обстоятельствами

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Ротором» (3:1) в матче 9-го тура РПЛ.

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    «Мы понимали, что "Ротор" будет больше обороняться, использовать контратаки, потому что понятно, команда потеряла большую группу игроков основного состава.

    Сценарий был предопределен. Естественно, хотелось, чтобы мы быстрее открыли счет и при счете 2:0 уже не пропускали. Все остальное меня устроило.

    Почему Йевтич не попал в заявку? У него микроповреждение. Мы его долго готовили к игре. Он практически начал тренироваться, но решили им не рисковать.

    Игра Шатова? Человек, во-первых, несколько лет не мог стабильно играть — у него было много травм, не было сейчас предсезонки, так как он был травмирован.

    На мой взгляд, он уже важная фигура в команде, но может намного лучше и будет играть намного лучше.

    Пока "Рубин" набрал больше очков на выезде, чем дома, это стечение обстоятельств. Сейчас демонстрируем примерно похожее качество игры что в домашних, что в выездных играх.

    Просто сами матчи могут складываться по результатам по-разному», — приводит слова тренера пресс-служба «Ротора». 0

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