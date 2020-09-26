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    «Валенсия» сыграла вничью с «Уэской»

    «Валенсия» — «Уэской»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 3-го тура чемпионата Испании «Валенсия» на своем поле сыграла вничью с «Уэской» — 1:1.

    «Валенсия»
    «Валенсия»

    Счет в матче на 38-й минуте открыли хозяева — отличился датский хавбек Даниэль Васс. На 63-й минуте Димитриос Сиовас сравнял счет.

    Напомним, что российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев не попал в заявку на эту игру.

    Футбол. Испания. Примера
    Валенсия — Уэска 1:1
    Голы: 1:0 Даниэль Васс (38'), 1:1 Димитриос Сиовас (63') Валенсия: Хауме, Муктар Дьякаби, Хосе Гайя, Уго Гильямон, Даниэль Васс, Жоффрей Кондогбиа, Гонсалу Гуэдеш (Ли Кан Ин, 85'), Урош Рачич (Висенте Эскердо, 90'), Давид Хасон (Yunus Musah, 64'), Ману Вальехо (Кевин Гамейро, 64'), Максимилиано Гомес Уэска: Андрес Фернандес, Хавьер Галан, Хорхе Пулидо, Димитриос Сиовас, Педро Лопес (Луизинью, 80'), Pedro Mosquera, Хайме Сеоане, Juan Carlos (Борха Гарсия, 62'), Давид Феррейро (Joaquin Munoz, 90'), Рафаэль Мир Висенте (Daniel Escriche, 90'), Синдзи Окадзаки (Javi Ontiveros, 80') Предупреждение: Хавьер Галан (64')

    В турнирной таблице «Валенсия» (4 очка) временно занимает третье место, новичок Примеры «Уэска» (2) идет 10-й. 0

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