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    «Аталанта» без Миранчука выиграла у «Торино»

    «Торино» — «Аталанта»: счет матча 2:4, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Торино Аталанта Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В рамках второго тура итальянской Серии А «Аталанта» на выезде обыграла «Торино» со счетом 4:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    «Быки» вышли вперед уже на 11-й минуте, когда отличился Андреа Белотти.

    Бергамцы отыгрались спустя пару минут усилиями Алехандро Гомеса. На 21-й минуте Луис Мурьель принес гостям минимальный перевес, а на 42-й минуте Ханс Хатебур развил успех своей команды.

    Хозяева вернули интригу еще через минуту благодаря голу Андреа Белотти.

    И все же на 54-й минуте Мартен де Рон забил четвертый гол в ворота «быков» и поставил победную точку.

    Российский полузащитник бергамской команды Алексей Миранчук в заявку на игру не попал.

    Футбол. Италия. Серия А
    Торино — Аталанта 2:4
    Голы: 1:0 Андреа Белотти (11'), 1:1 Алехандро Гомес (13'), 1:2 Луис Мурьель (21'), 1:3 Ханс Хатебур (42'), 2:3 Андреа Белотти (43'), 2:4 Мартен де Рон (54') Торино: Сальваторе Сиригу, Бремер Глейсон, Мергим Войвода, Никола Мурру, Nicolas N'Koulou, Алехандро Беренгер (Симоне Верди, 64'), Суалихо Мейте, Кароль Линетти (Саша Лукич, 64'), Томас Ринкон (Jacopo Segre, 80'), Андреа Белотти, Симоне Дзадза (Винченцо Миллико, 75') Аталанта: Марко Спортьелло, Рафаэл Толой, Бошко Шутало, Маттиа Кальдара (Хосе Луис Паломино, 46'), Робин Гозенс (Johan Mojica, 85'), Алехандро Гомес (Марио Пашалич, 84'), Ремо Фройлер, Мартен де Рон, Ханс Хатебур, Луис Мурьель (Руслан Малиновский, 64'), Дуван Сапата (Sam Lammers, 85') Предупреждения: Маттиа Кальдара (30'), Симоне Дзадза (39'), Ремо Фройлер (87')

    В следующем туре «Аталанта» отправится в гости к «Лацио», а «Торино» на выезде сыграет с «Дженоа». 0

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