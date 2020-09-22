«Ротору» присудили техническое поражение в матче с «Ростовом»

Глава КДК РФСсообщил о решении присудитьтехническое поражение в несостоявшемся матче восьмого тура РПЛ с

Волгоградская команда не полетела в Ростов-на-Дону из-за вспышки коронавируса — в клубе было выявлено сразу 10 зараженных инфекцией.

«Волгоградскому "Ротору" присуждено техническое поражение со счетом 0:3, "Ростову" — победа с тем же счетом», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».

Ранее «Ротору» было присуждено техническое поражение за неявку на игру седьмого тура РПЛ с «Краснодаром».

Также стало известно, что не состоится матч первого тура группового этапа Кубка России, в котором волгоградцы должны были 23 сентября на выезде сыграть со ставропольским «Динамо».

«Ротор» на своей странице в Twitter проинформировал, что попросил РФС перенести кубковую игру.

«СК "Ротор" направил официальные письма в адрес президента РФС Александра Дюкова и директора ПФК "Динамо" (Ставрополь) Андрея Стежко с просьбой рассмотреть возможность переноса матча Бетсити Кубка России 2020/21 между командами "Динамо" и "Ротор" на резервную дату», — говорится в сообщении. 0