ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Де Брейне стал одним из героев матча«Манчестер Сити» проявил силу вопреки проблемам
  • 12:36
    • Официально: Артуро Видаль — игрок «Интера»
  • 15:51
    • У «Марселя» есть доказательства расистских высказываний Неймара
  • 15:21
    • «Ротору» присудили техническое поражение в матче с «Ростовом»
  • 15:09
    • Бронзовый призер ЧМ-2015 по фигурному катанию завершила карьеру
  • 12:22
    • В «Салават Юлаеве» выявлены три случая заражения COVID-19
    Все новости спорта

    «Ротору» присудили техническое поражение в матче с «Ростовом»

    Футбол Ротор Ростов РПЛ Футбол России Кубок России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о решении присудить «Ротору» техническое поражение в несостоявшемся матче восьмого тура РПЛ с «Ростовом».

    Стадион «Ротора»
    Стадион «Ротора»

    Волгоградская команда не полетела в Ростов-на-Дону из-за вспышки коронавируса — в клубе было выявлено сразу 10 зараженных инфекцией.

    «Волгоградскому "Ротору" присуждено техническое поражение со счетом 0:3, "Ростову" — победа с тем же счетом», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».

    Ранее «Ротору» было присуждено техническое поражение за неявку на игру седьмого тура РПЛ с «Краснодаром».

    Также стало известно, что не состоится матч первого тура группового этапа Кубка России, в котором волгоградцы должны были 23 сентября на выезде сыграть со ставропольским «Динамо».

    «Ротор» на своей странице в Twitter проинформировал, что попросил РФС перенести кубковую игру.

    «СК "Ротор" направил официальные письма в адрес президента РФС Александра Дюкова и директора ПФК "Динамо" (Ставрополь) Андрея Стежко с просьбой рассмотреть возможность переноса матча Бетсити Кубка России 2020/21 между командами "Динамо" и "Ротор" на резервную дату», — говорится в сообщении. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Краснодар» хотя бы сыграть вничью с ПАОК?
  • «Краснодар» — ПАОК. Прогноз и ставки
  • 3.94
    •
  • В Тель-Авиве «Зальцбургу» будет непросто?
  • «Маккаби» Тель-Авив — «РБ Зальцбург». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Захочет ли «МЮ» громить «Лутон Таун»?
  • «Лутон Таун» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.62
  • Экспресс дня 22 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  3.94
  • Прогноз на матч Краснодар — ПАОК
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив — РБ Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.71
  • Прогноз на матч Лейтон Ориент — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Шицзячжуан Эвер Брайт — Шанхай СИПГ
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Краснодар-2 — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Денвер Наггетс — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Омония
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры