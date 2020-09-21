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    Лэмпард о поражении: Это была игра духа и характера

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    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпарда поделился впечатлениями после поражения в матче с «Ливерпулем» со счетом 0:2.

    Фрэнк Лэмпард
    Фрэнк Лэмпард

    «На самом деле сейчас я во многом счастливее, чем был после "Брайтона" в понедельник. Это была игра духа и характера, и многие парни показали сегодня отличную игру. Моя работа как тренера — попытаться вселить в Кепу уверенность. Сегодня он совершил очевидную ошибку, и, думаю, сам с этим согласится. Считаю, что мы могли бы добиться большего, если бы не удаление Кристенсена: в первом тайме мы блестяще оборонялись, но красная карточка изменила весь ход игры», — цитирует Лэмпарда Sky Sports. 0

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