Лэмпард о поражении: Это была игра духа и характера

Главный тренерподелился впечатлениями после поражения в матче с «Ливерпулем» со счетом 0:2.

«На самом деле сейчас я во многом счастливее, чем был после "Брайтона" в понедельник. Это была игра духа и характера, и многие парни показали сегодня отличную игру. Моя работа как тренера — попытаться вселить в Кепу уверенность. Сегодня он совершил очевидную ошибку, и, думаю, сам с этим согласится. Считаю, что мы могли бы добиться большего, если бы не удаление Кристенсена: в первом тайме мы блестяще оборонялись, но красная карточка изменила весь ход игры», — цитирует Лэмпарда Sky Sports. 0