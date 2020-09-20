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    Понсе и Ларссон — в атаке «Спартака» на матч с «Рубином»

    «Рубин» — «Спартак»: составы, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны составы «Рубина» и «Спартака» на матч 8-го тура РПЛ, который пройдет в Казани.

    Джордан Ларссон
    Джордан Ларссон

    «Рубин»: Медведев, Меркулов, Бегич, Старфельт, Шатов, Зуев, Макаров, Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Деспотович

    Запасные: Иван Коновалов, Зотов, Тарасов, Могилевец, Игорь Коновалов, Бакаев, Самошников, Уремович, Игнатьев, Косарев

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Кутепов, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров, Крал, Понсе, Ларссон

    Запасные: Ребров. Ещенко, Гапонов, Голосов, Маркитесов, Урунов, Кокорин, Соболев

    Матч начнется в 16:30 мск.

    Коэффициент на победу «Рубина» — 3,90, на ничью — 3,20, а на победу «Спартака» — 2,15.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0

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