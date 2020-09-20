«Рубин» — «Спартак»: составы, коэффициенты, онлайн

Джордан Ларссон
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«Рубин»: Медведев, Меркулов, Бегич, Старфельт, Шатов, Зуев, Макаров, Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Деспотович
Запасные: Иван Коновалов, Зотов, Тарасов, Могилевец, Игорь Коновалов, Бакаев, Самошников, Уремович, Игнатьев, Косарев
«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Кутепов, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров, Крал, Понсе, Ларссон
Запасные: Ребров. Ещенко, Гапонов, Голосов, Маркитесов, Урунов, Кокорин, Соболев
Матч начнется в 16:30 мск.
Коэффициент на победу «Рубина» — 3,90, на ничью — 3,20, а на победу «Спартака» — 2,15.
Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0