«Рубин» — «Спартак»: составы, коэффициенты, онлайн

Стали известны составына матч 8-го тура РПЛ, который пройдет в Казани.

«Рубин»: Медведев, Меркулов, Бегич, Старфельт, Шатов, Зуев, Макаров, Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Деспотович

Запасные: Иван Коновалов, Зотов, Тарасов, Могилевец, Игорь Коновалов, Бакаев, Самошников, Уремович, Игнатьев, Косарев

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Кутепов, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров, Крал, Понсе, Ларссон

Запасные: Ребров. Ещенко, Гапонов, Голосов, Маркитесов, Урунов, Кокорин, Соболев

Матч начнется в 16:30 мск.

Коэффициент на победу «Рубина» — 3,90, на ничью — 3,20, а на победу «Спартака» — 2,15.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0