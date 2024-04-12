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    Синнер обыграет Руне с разгромным счетом?

    Руне — Синнер. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Монте-Карло 12 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Руне — Синнер
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    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против датчанина Хольгера Руне в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 14:00 мск. Руне — Синнер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 12 Апреля 2024 года
    Holger Rune
  • Монте-Карло. Мужчины
    •  Holger Rune 14:00 Янник Синнер Янник Синнер
  • Италия
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    Руне

    Хольгеру в четверг пришлось провести сразу два матча из-за того, что днем ранее его встречп с Сумитом Нагалом была прервана из-за дождя.

    Датчанин дожал индийского теннисиста только в третьем сете — 6:3, 3:6, 6:2.

    Уже через несколько часов Руне встретился с Григором Димитровым. И это был пока что один из самых напряженных матчей турнира, в котором теннисистам понадобился решающий тай-брейк.

    Руне обыграл болгарина со счетом 7:6, 3:6, 7:6. В первом партии Хольгер спас сетбол на тай-брейке, а в третьей отыграл два матчбола при счете 5:6.

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    20-летний Руне второй год подряд дошел в Монте-Карло до четвертьфинала. В 2023-м он уступил в финале Андрею Рублеву.

    Синнер

    Янник спокойно прошел два предыдущих раунда и пока что подтверждает статус главного фаворита.

    В 1/8 финала итальянский теннисист выиграл у немца Яна-Леннарда Штруффа — 6:4, 6:2.

    В начале первого сета сопернику даже удалось сделать обратный брейк, но это был единственный подарок от Синнера в этом матче.

    Во второй партии Синнер отдал на своей подаче лишь четыре очка и реализовал два брейк-пойнта.

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    Похоже, Янник вышел на тот уровень, когда ему уже вообще без разницы, на каком покрытии играть.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Руне в этом матче можно поставить за 5.55, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.14.

    Прогноз: год назад Янник проиграл Хольгеру в полуфинале турнира в Монте-Карло — 6:1, 5:7, 5:7. Итальянец взял реванш в конце 2023-го на Итоговом турнире — 6:2, 5:7, 6:4.

    На этот раз Синнеру, наверное, хватит и двух сетов, хотя Руне тоже не подарок, особенно на грунте. Но теперь датчанина ждет встреча с лучшим теннисистом мира.

    Рекомендуемая ставка: победа Синнера + тотал больше 18,5 за 1.92.

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    Ставка и прогноз на матч Руне — Синнер с коэффициентом 1.92. Дата матча: 12.04.2024. Прогнозы на теннис. Синнер обыграет Руне с разгромным счетом?
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