Итальянец Янник Синнер сыграет против датчанина Хольгера Руне в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 14:00 мск. Руне — Синнер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Руне

Хольгеру в четверг пришлось провести сразу два матча из-за того, что днем ранее его встречп с Сумитом Нагалом была прервана из-за дождя.

Датчанин дожал индийского теннисиста только в третьем сете — 6:3, 3:6, 6:2.

Уже через несколько часов Руне встретился с Григором Димитровым. И это был пока что один из самых напряженных матчей турнира, в котором теннисистам понадобился решающий тай-брейк.

Руне обыграл болгарина со счетом 7:6, 3:6, 7:6. В первом партии Хольгер спас сетбол на тай-брейке, а в третьей отыграл два матчбола при счете 5:6.

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20-летний Руне второй год подряд дошел в Монте-Карло до четвертьфинала. В 2023-м он уступил в финале Андрею Рублеву.

Синнер

Янник спокойно прошел два предыдущих раунда и пока что подтверждает статус главного фаворита.

В 1/8 финала итальянский теннисист выиграл у немца Яна-Леннарда Штруффа — 6:4, 6:2.

В начале первого сета сопернику даже удалось сделать обратный брейк, но это был единственный подарок от Синнера в этом матче.

Во второй партии Синнер отдал на своей подаче лишь четыре очка и реализовал два брейк-пойнта.

Похоже, Янник вышел на тот уровень, когда ему уже вообще без разницы, на каком покрытии играть.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Руне в этом матче можно поставить за 5.55, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.14.

Прогноз: год назад Янник проиграл Хольгеру в полуфинале турнира в Монте-Карло — 6:1, 5:7, 5:7. Итальянец взял реванш в конце 2023-го на Итоговом турнире — 6:2, 5:7, 6:4.

На этот раз Синнеру, наверное, хватит и двух сетов, хотя Руне тоже не подарок, особенно на грунте. Но теперь датчанина ждет встреча с лучшим теннисистом мира.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера + тотал больше 18,5 за 1.92.