РБ Лейпциг — Майнц: смотреть онлайн, прямая трансляция (20.09.2020)

В 16:30 в футбольной Бундеслиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Майнц» — «РБ Лейпциг» 0:5 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Майнц». Коэффициент ставки — 1.82.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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