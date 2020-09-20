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    Добьется ли «РБ Лейпциг» нужного результата в первом туре?

    «РБ Лейпциг» — «Майнц». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч Бундеслиги 20 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «РБ Лейпциг» — «Майнц»
    Марсель Забитцер
    В первом туре чемпионата Германии «РБ Лейпциг» будет принимать «Майнц». Игра пройдет на «Ред Булл Арене» 20 сентября. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Майнц».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 20 Сентября 2020 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 16:30 Майнц Майнц
  • Майнц
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.37
  • X
  • 5.10
  • 2
  • 8.00
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    «РБ Лейпциг»

    Сезон 2019/2020 футбольная команда из Лейпцига закончила в тройке сильнейших. В 34 турах она набрала 66 очков и смогла забить 81 гол.

    После завершения Бундеслиги «РБ Лейпциг» успел провести контрольную встречу против «Вольфсбурга», которая закончилась ничьей (1:1).

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    Затем подопечные Юлиана Нагельсманна сыграли в двух матчах Лиги чемпионов. В рамках четвертьфинала «быки» прошли «Атлетико» (2:1).

    А в полуфинале «РБ Лейпциг» потерпел поражение от ПСЖ (0:3). В 1/32 финала Кубка Германии коллектив Нагельсманна легко разобрался с «Нюрнбергом» (3:0).

    «Майнц»

    В прошлом сезоне команда из одноименного города оказалась на 13 месте в турнирной таблице. Заработав 37 очков, она оторвалась от зоны вылета на 6 пунктов.

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    • Минувший розыгрыш Бундеслиги «Майнц» завершил поражением в противостоянии с «Байером» (0:1). А затем «карнавальники» четырежды сыграли в предсезонке.

    В контрольных матчах подопечные Ахима Байерлорцера раскатали «Вюрцбургер Кикерс» (6:0), уступили «Зандхаузену» (0:1) и дважды «Хоффенхайму» (1:2; 1:2).

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    А новый сезон «Майнц» начал с Кубка Германии. На стадии 1/32 «карнавальники» в гостях разнесли «Хавелсе» (5:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «РБ Лейпцига» в игре первого тура оценивается в 1.37, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.75, а на победу «Майнца» — 8.10.

    Коллективу Нагельсманна крайне важно хорошо стартовать в Бундеслиге. Для этого «быкам» нужно разбираться с командой, завершившей минувший сезон в нижней части таблицы. Наши прогноз и ставка — «РБ Лейпциг» забьет в обоих таймах за 1.82. 0

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    «РБ Лейпциг» — «Майнц». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч Бундеслиги 20 сентября 2020 года. Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Майнц». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82
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