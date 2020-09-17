Сборная России поднялась на 32-е место в рейтинге ФИФА

Сборнаяподнялась с 38-й на 32-ю строчку рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

В активе российской команды 1485 очков.

Это стало возможным благодаря двум победам в Лиге наций в сентября над Сербией (3:1) и Венгрией (3:2). Россияне совершили самый большой скачок вверх среди всех сборных.

Лидерство в рейтинге удерживает сборная Бельгии, вслед за которой расположились команды Франции и Бразилии.

Рейтинг сборных на 17 сентября:

1 (1). Бельгия — 1773 очка

2 (2). Франция — 1744

3 (3). Бразилия — 1712

4 (4). Англия — 1664

5 (7). Португалия — 1653

6 (5). Уругвай — 1645

7 (8). Испания — 1642

8 (6). Хорватия — 1628

9 (9). Аргентина — 1623

10 (10). Колумбия — 1622…

32 (38). Россия — 1485 0