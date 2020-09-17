Сборная России поднялась на 32-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России
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В активе российской команды 1485 очков.
Это стало возможным благодаря двум победам в Лиге наций в сентября над Сербией (3:1) и Венгрией (3:2). Россияне совершили самый большой скачок вверх среди всех сборных.
Лидерство в рейтинге удерживает сборная Бельгии, вслед за которой расположились команды Франции и Бразилии.
Рейтинг сборных на 17 сентября:
1 (1). Бельгия — 1773 очка
2 (2). Франция — 1744
3 (3). Бразилия — 1712
4 (4). Англия — 1664
5 (7). Португалия — 1653
6 (5). Уругвай — 1645
7 (8). Испания — 1642
8 (6). Хорватия — 1628
9 (9). Аргентина — 1623
10 (10). Колумбия — 1622…
32 (38). Россия — 1485 0