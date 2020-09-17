ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Родина»Оттянулись на «Родине». «Спартак» после дерби дал проявить себя новичкам
  • 11:47
    • Сборная России поднялась на 32-е место в рейтинге ФИФА
  • 11:32
    • Из-за коронавируса перенесены шесть матчей «Барыса»
  • 11:18
    • Задержан экс-президент СБР
  • 11:01
    • Тухель раскритиковал календарь матчей ПСЖ
  • 07:16
    • СМИ: «Тоттенхэм» согласовал аренду Бейла
    Все новости спорта

    Сборная России поднялась на 32-е место в рейтинге ФИФА

    Футбол Футбол России Сборная России ФИФА Лига наций Сборная Венгрии Сборная Сербии Сборная Бельгии Сборная Франции Футбол Франции Сборная Бразилии Сборная Англии Футбол Англии Сборная Уругвая Сборная Португалии Португалия Сборная Хорватии Сборная Испании Футбол Испании Сборная Аргентины Сборная Колумбии Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Сборная России поднялась с 38-й на 32-ю строчку рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

    Сборная России
    Сборная России

    В активе российской команды 1485 очков.

    Это стало возможным благодаря двум победам в Лиге наций в сентября над Сербией (3:1) и Венгрией (3:2). Россияне совершили самый большой скачок вверх среди всех сборных.

    Лидерство в рейтинге удерживает сборная Бельгии, вслед за которой расположились команды Франции и Бразилии.

    Рейтинг сборных на 17 сентября:

    1 (1). Бельгия — 1773 очка
    2 (2). Франция — 1744
    3 (3). Бразилия — 1712
    4 (4). Англия — 1664
    5 (7). Португалия — 1653
    6 (5). Уругвай — 1645
    7 (8). Испания — 1642
    8 (6). Хорватия — 1628
    9 (9). Аргентина — 1623
    10 (10). Колумбия — 1622…
    32 (38). Россия — 1485 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одержит ли «Динамо» на классе победу над грузинами?
  • «Локомотив» Тбилиси — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Сможет ли болгарский «Локомотив» разозлить Моуринью?
  • «Локомотив» П — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.66
    •
  • «Милан» снова забьет минимум три мяча?
  • «Шэмрок Роверс» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.88
  • Экспресс дня 17 сентября
  • Сегодня в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Локомотив Тбилиси — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Локомотив П — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Шэмрок Роверс — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Маккаби Хайфа — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Нефтчи — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Знамя Ногинск — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Осиек — Базель
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Астана — Будучность
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры