Суд отклонил иск «Локомотива» к Геркусу

Арбитражный суд города Москвы отклонил искк бывшему генеральному директору

«Суд принимает решение отказать в удовлетворении исковых требований», — передает Sport24.ru слова судьи Василия Лаптева.

Напомним, «Локомотив» на основании проведенного аудита требовал взыскать с Геркуса 144,6 миллиона рублей. Исковое заявление было подано 28 января.

Напомним, функционер работал в московском клубе с лета 2016 года по декабрь 2018 года.

В этот период «железнодорожники» стали чемпионами России по итогам сезона-2017/2018, а также завоевали национальный Кубок в кампании-2016/2017.

Пост генерального директора «Локомотива» после Геркуса занял Василий Кикнадзе. 0