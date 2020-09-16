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    Суд отклонил иск «Локомотива» к Геркусу

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    Арбитражный суд города Москвы отклонил иск «Локомотива» к бывшему генеральному директору Илье Геркусу.

    Илья Геркус
    Илья Геркус

    «Суд принимает решение отказать в удовлетворении исковых требований», — передает Sport24.ru слова судьи Василия Лаптева.

    Напомним, «Локомотив» на основании проведенного аудита требовал взыскать с Геркуса 144,6 миллиона рублей. Исковое заявление было подано 28 января.

    Напомним, функционер работал в московском клубе с лета 2016 года по декабрь 2018 года.

    В этот период «железнодорожники» стали чемпионами России по итогам сезона-2017/2018, а также завоевали национальный Кубок в кампании-2016/2017.

    Пост генерального директора «Локомотива» после Геркуса занял Василий Кикнадзе. 0

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