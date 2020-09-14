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    «Рубин» хотел подписать Кокорина и Урунова, заявил Яровинский

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    Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский заявил, что казанский клуб вел переговоры с Александром Кокориным и Остоном Уруновым, которые в итоге оказались в «Спартаке».

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    «Мы хотели игрока похожего функционала, как у Урунова. У нас было четкое понимание, где его использовать. Мы ни капельки не жалеем, что взяли Ин Бома, но изначально хотели в центр поля человека с быстрыми переключениями и таким интересным потенциалом, как у Урунова. Это классный футболист.

    "Спартак" опередил? Учитывая все обстоятельства, даже опережать было не нужно. В целом я убежден, что для "Спартака" это очень хороший трансфер.

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    • С Кокориным мы вели переговоры, общались. Почти все ведущие клубы это делали. Но подписание Кокорина было сложным с точки зрения финансов. А главное, что Кокорин — непростой футболист для модели развития "Рубина", которая сейчас принята. Слишком специальный, хотя уровень его мастерства — потрясающий», — приводит слова Яровинского «Чемпионат» со ссылкой на телеканал «Матч ТВ». 0

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