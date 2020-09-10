«Рубин» получил два предложения по Кварацхелии

«Рубин» получил два предложения по полузащитнику утверждает «Бизнес Online».

По информации издания, в услугах хавбека заинтересованы «Локомотив» и «Краснодар».

«Железнодорожники» предложили за грузина, в котором видят замену Алексею Миранчуку, 15 миллионов евро.

«Быки» направили официальное предложение по Кварацхелии и готовы заплатить за него 10 миллионов евро. Пока

Срок действующего соглашения между Хвичей и казанским клубом истекает в 2024 году. При этом в контракте нет отступных.

Отмечается, что Кварацхелия всем доволен в Казани и пока не имеет большого желания уходить. 0