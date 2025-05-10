Лацио — Ювентус: ставка за 1.93 и прогноз на чемпионат Италии

Лацио
Ювентус
«Лацио»
Турнирное положение: «Лацио» по итогам 35-ти туров итальянского первенства набрал 63 балла и находится в зоне еврокубков (топ-6).
Команда занимает как раз шестую строчку, уступая сопернику, а заодно и зоне Лиги чемпионов (топ-4) лишь по дополнительным показателям.
Лацио — Ювентус: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 35-го тура национального чемпионата римский клуб на выезде одержал победу над «Эмполи» (1:0).
Перед этим в своей предыдущей игре в 34-м туре итальянского первенства коллектив теперь уже в домашних стенах потерял очки, сыграв вничью с «Пармой» (2:2).
Не сыграют: травмированы — Лаццари и Патрик, дисквалифицирован — Хюсай.
Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Лацио» выиграл лишь дважды, а в трех последних матчах ни разу не проиграл.
Это говорит о не лучших шансах хозяев на три очка, но зато сулит неплохие перспективы на один балл, особенно если учесть фактор своего поля.
Валентин Кастельянос — лучший бомбардир команды в Серии А с 10-ю голами.
«Ювентус»
Турнирное положение: «Ювентус» по итогам 35-ти туров итальянского первенства набрал 63 балла и также борется за выход в еврокубки.
Команда занимает четвертую позицию в зоне Лиги чемпионов и только по дополнительным показателям опережает сразу двух преследователей, включая и нынешнего соперника.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 35-го тура Серии А «бьянконери» на чужой арене сыграли вничью с «Болоньей» (1:1).
Ранее в 34-м туре национального чемпионата туринский коллектив набрал максимум очков, на этот раз в домашних стенах с результатом 2:0 переиграл «Монцу».
Не сыграют: травмированы — Копмейнерс, Йылдыз, Кабаль, Бремер и Милик, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на итальянское первенство, «Ювентус» проиграл лишь раз при трех победах и двух ничьих.
Это сулит гостям не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же обещают неплохие перспективы на ничью, пусть даже и на чужом поле.
Душан Влахович — лучший бомбардир команды в Серии А с девятью голами.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей «Лацио» забивали обе команды
- в двух из трех последних матчей «Лацио» выиграл
- в шести из девяти последних матчей «Ювентуса» забивала только одна команда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.20, победа «Ювентуса» — в 3.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.18 и 1.68.
- 1.85Милан — Болонья: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.00Динамо Мх — Зенит: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 1.80Атлетико — Реал Сосьедад: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их 12-ти последних домашних поединках.
Между тем, в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.93.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их двух из трех последних поединков.
Ставка: «Лацио» победит за 2.45.