Лацио — Ювентус: ставка за 1.93 и прогноз на чемпионат Италии

«Лацио» и «Ювентус» сыграют 10 мая в 36-м туре чемпионата Италии по футболу. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лацио» — «Ювентус», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лацио»

Турнирное положение: «Лацио» по итогам 35-ти туров итальянского первенства набрал 63 балла и находится в зоне еврокубков (топ-6).

Команда занимает как раз шестую строчку, уступая сопернику, а заодно и зоне Лиги чемпионов (топ-4) лишь по дополнительным показателям.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 35-го тура национального чемпионата римский клуб на выезде одержал победу над «Эмполи» (1:0).

Перед этим в своей предыдущей игре в 34-м туре итальянского первенства коллектив теперь уже в домашних стенах потерял очки, сыграв вничью с «Пармой» (2:2).

Не сыграют: травмированы — Лаццари и Патрик, дисквалифицирован — Хюсай.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Лацио» выиграл лишь дважды, а в трех последних матчах ни разу не проиграл.

Это говорит о не лучших шансах хозяев на три очка, но зато сулит неплохие перспективы на один балл, особенно если учесть фактор своего поля.

Валентин Кастельянос — лучший бомбардир команды в Серии А с 10-ю голами.

«Ювентус»

Турнирное положение: «Ювентус» по итогам 35-ти туров итальянского первенства набрал 63 балла и также борется за выход в еврокубки.

Команда занимает четвертую позицию в зоне Лиги чемпионов и только по дополнительным показателям опережает сразу двух преследователей, включая и нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 35-го тура Серии А «бьянконери» на чужой арене сыграли вничью с «Болоньей» (1:1).

Ранее в 34-м туре национального чемпионата туринский коллектив набрал максимум очков, на этот раз в домашних стенах с результатом 2:0 переиграл «Монцу».

Не сыграют: травмированы — Копмейнерс, Йылдыз, Кабаль, Бремер и Милик, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на итальянское первенство, «Ювентус» проиграл лишь раз при трех победах и двух ничьих.

Это сулит гостям не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же обещают неплохие перспективы на ничью, пусть даже и на чужом поле.

Душан Влахович — лучший бомбардир команды в Серии А с девятью голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Лацио» забивали обе команды

в двух из трех последних матчей «Лацио» выиграл

в шести из девяти последних матчей «Ювентуса» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.20, победа «Ювентуса» — в 3.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.18 и 1.68.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их 12-ти последних домашних поединках.

Между тем, в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.93.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их двух из трех последних поединков.

Ставка: «Лацио» победит за 2.45.