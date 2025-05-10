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    Обойдет ли «Лацио» «Юве» в борьбе за Лигу чемпионов?

    Лацио — Ювентус: ставка за 1.93 и прогноз на чемпионат Италии

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Ювентус»
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    Валентин Кастельянос
    «Лацио» и «Ювентус» сыграют 10 мая в 36-м туре чемпионата Италии по футболу. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лацио» — «Ювентус», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 10 Мая 2025 года

    Лацио

  • Рим
    •  Лацио 19:00 Ювентус

    Ювентус

  • Турин
    •

    «Лацио»

    Турнирное положение: «Лацио» по итогам 35-ти туров итальянского первенства набрал 63 балла и находится в зоне еврокубков (топ-6).

    Команда занимает как раз шестую строчку, уступая сопернику, а заодно и зоне Лиги чемпионов (топ-4) лишь по дополнительным показателям.

    Лацио — Ювентус: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 35-го тура национального чемпионата римский клуб на выезде одержал победу над «Эмполи» (1:0).

    Перед этим в своей предыдущей игре в 34-м туре итальянского первенства коллектив теперь уже в домашних стенах потерял очки, сыграв вничью с «Пармой» (2:2).

    Не сыграют: травмированы — Лаццари и Патрик, дисквалифицирован — Хюсай.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Лацио» выиграл лишь дважды, а в трех последних матчах ни разу не проиграл.

    Это говорит о не лучших шансах хозяев на три очка, но зато сулит неплохие перспективы на один балл, особенно если учесть фактор своего поля.

    Валентин Кастельянос — лучший бомбардир команды в Серии А с 10-ю голами.

    «Ювентус»

    Турнирное положение: «Ювентус» по итогам 35-ти туров итальянского первенства набрал 63 балла и также борется за выход в еврокубки.

    Команда занимает четвертую позицию в зоне Лиги чемпионов и только по дополнительным показателям опережает сразу двух преследователей, включая и нынешнего соперника.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 35-го тура Серии А «бьянконери» на чужой арене сыграли вничью с «Болоньей» (1:1).

    Ранее в 34-м туре национального чемпионата туринский коллектив набрал максимум очков, на этот раз в домашних стенах с результатом 2:0 переиграл «Монцу».

    Не сыграют: травмированы — Копмейнерс, Йылдыз, Кабаль, Бремер и Милик, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на итальянское первенство, «Ювентус» проиграл лишь раз при трех победах и двух ничьих.

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    Это сулит гостям не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же обещают неплохие перспективы на ничью, пусть даже и на чужом поле.

    Душан Влахович — лучший бомбардир команды в Серии А с девятью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Лацио» забивали обе команды

    • в двух из трех последних матчей «Лацио» выиграл

    • в шести из девяти последних матчей «Ювентуса» забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.20, победа «Ювентуса» — в 3.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.18 и 1.68.

    Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их 12-ти последних домашних поединках.

    Между тем, в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.93.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их двух из трех последних поединков.

    Ставка: «Лацио» победит за 2.45.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Лацио — Ювентус?

    Матч Лацио — Ювентус состоится 10 мая 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Прогноз: какой прогноз на матч Лацио — Ювентус?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Лацио — Ювентус?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют » с коэффициентом у букмекеров 1.93.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Лацио — Ювентус?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Лацио — Ювентус?

    Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.20, победа «Ювентуса» — в 3.00.

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