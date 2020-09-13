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    Газизов — о дебюте Кокорина: Он топовый, всё будет нормально

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    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал дебют Александра Кокорина в матче с ЦСКА (1:3).

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    «Что касается Кокорина, входить в такую игру всегда тяжело. Сегодня результат неудовлетворительный. Команда — молодцы, пытались, но не получилось.

    Когда мы увидим топового Кокорина? Он топовый, всё будет нормально.

    Что касается предложения от "Ромы": увидим предложение — будем разговаривать. Я никого не готов продавать, такая работа любит определённую тишину, но предложение есть.

    Тете? Почему все так о нём говорят? Слава богу, у нас другой кандидат и его никто не знает», — передаёт слова Газизова «Чемпионат».

    ЦСКА, набрав 13 очков, вышел на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (14) — на 2-м месте. Лидером турнира является «Сочи» (15). 0

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