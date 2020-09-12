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    Примера. «Сельта» не справилсь с «Эйбаром», «Атлетик» в гостях у «Гранады», левантийское дерби

    Обзор матчей 1-го тура чемпионата Испании по футболу

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    «Эйбар» — «Сельта» 0:0

    В матче 1-го тура чемпионата Испании «Эйбар» на своем поле сыграл вничью с «Сельтой» — 0:0.

    «Эйбар» заканчивал встречу вдесятером. На 87-й минуте второе предупреждение получил сенегальский опорный полузащитник хозяев Папе Диоп.

    Футбол. Испания. Примера
    Эйбар — Сельта 0:0
    Эйбар: Марко Дмитрович, Педро Бигас, Паулу Оливейра, Серхио Альварес, Роберто Корреа, Pape Kouli Diop, Эдуардо Экспозито, Такаси Инуи (Дамиан Кондзёр, 61'), Педро Леон (Рафаэл Суареш, 84'), Серхи Энрич (Ресио Хосе, 68'), Энрике Гарсия Сельта: Иван Вильяр, Уго Мальо, Нестор Араухо, Лукас Оласа, Джозеф Айду, Окай Йокушлу, Ренато Тапиа, Брайс Мендес (Miguel Baeza, 77'), Нолито, Яго Аспас, Эмре Мор (Сантьяго Мина, 85') Предупреждения: Педро Бигас (13'), Нолито (37'), Серхио Альварес (41'), Лукас Оласа (73'), Давид Хунка (73'), Окай Йокушлу (78'), Pape Kouli Diop (81'), Pape Kouli Diop (87')

    Во втором туре 19 сентября «Эйбар» сыграет в гостях с «Вильярреалом», а «Сельта» примет «Валенсию».

    «Гранада» — «Атлетик» Б

    12 сентября, 19:30 мск

    «Кадис» — «Осасуна»

    12 сентября, 22:00 мск

    «Алавес» — «Бетис»

    13 сентября, 15:00 мск

    «Вальядолид» — «Реал Сосьедад»

    13 сентября, 17:00 мск

    «Вильярреал» — «Уэска»

    13 сентября, 19:30 мск

    «Валенсия» — «Леванте»

    13 сентября, 22:00 мск

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    Матчи с участием команд, которые в августе играли в еврокубках, были перенесены на более поздний срок.

    Игра «Атлетико» — «Севилья» состоится 12 января 2021 года, а для встреч «Барселона» — «Эльче» и «Реал» — «Хетафе» новые даты пока еще не выбрали. 0

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