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    Шуньич близок к переходу в «Бэйцзин Гоань»

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    Защитник «Динамо» Тони Шуньич близок к переходу в китайский «Бэйцзин Гоань», сообщает «Спорт-Экспресс».

    Тони Шуньич
    Тони Шуньич

    Бело-голубые получат от лидера китайского первенства 350 тысяч евро. Отметим, что портал transfermarkt.de оценивает игрока в 1,2 миллиона евро.

    Годовая зарплата 31-летнего защитника сборной Боснии составит 1,1 миллиона евро (в полтора раза больше, чем в «Динамо»), контракт будет заключен на 2,5 года.

    Футболист ранее дважды отказывался от выгодных предложений (от «Фулхэма» и «Шаньдун Лунэн»), идя навстречу бело-голубым, поэтому в «Динамо» посчитали правильным на сей раз удовлетворить желание игрока, контракт с которым заканчивается следующим летом.

    Если сделка не сорвется в последний момент, до закрытия трансферного окна в московском клубе должен появиться новый центральный защитник.

    В текущем сезоне Шуньич провел 2 матча за московскую команду и забил один гол. 0

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