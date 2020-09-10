Ивелин Попов может пропустить большую часть сезона

Болгарский полузащитник, получивший травму ноги в матче 5-го тура РПЛ против(1:0), перенес операцию и выбыл примерно на полгода.

«Ивелин действительно выбыл на долгий срок. На шесть месяцев или меньше — зависит от реабилитации. Его прооперировали в Барселоне. Сейчас он пройдет там небольшую реабилитацию и позже прилетит в Сочи.

Диагноз? Надрыв передней крестообразной связки. Принято было решение его оперировать. Доктор сказал, что была произведена реконструкция», — цитирует генерального директора «Сочи» Дмитрий Рубашко Trud.bg.

Напомним, болгарин перешел в «Сочи» в конце августа этого года после расторжения контракта с «Ростовом».

В минувшем сезоне Попов забил пять голов и отдал две результативные передачи в 25-ти матчах РПЛ. 0