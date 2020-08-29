«Лион» — «Дижон»: счет матча 4:1, обзор голов

Во 2-м туре чемпионата Францииодержал волевую домашнюю победу надсо счетом 4:1.

Гости открыли счет на 14-й минуте — отличился Орельен Шедлер.

После этого команда Руди Гарсии забила четыре безответных мяча в ворота Альфреда Гомиса.

Форвард «Лиона» Мемфис Депай отметился хет-триком, дважды реализовав пенальти и забив с игры, еще один гол в свои ворота забил защитник гостей Веслей Лаутоа.

Футбол. Франция. Лига 1 Лион — Дижон 4:1 Голы: 0:1 Орельен Шедлер (14'), 1:1 Мемфис Депай (пенальти) (39'), 2:1 Веслей Лаутоа (автогол) (45'), 3:1 Мемфис Депай (45'), 4:1 Мемфис Депай (пенальти) (66') Лион: Антони Лопеш, Джейсон Денайер, Марсело, Фернандо Марсал (Йоаким Андерсен, 79'), Лео Дюбуа (Кенни Тете, 71'), Максанс Какере, Максвелл Корне (Melvin Bard, 79'), Бруно Гимарайнс, Карл Токо Экамби (Жефф Рен-Аделед, 67'), Мусса Дембеле, Мемфис Депай (Rayan Cherki, 70') Дижон: Альфред Гомис, Ахмад Нуншиль (Джонатан Панцо, 55'), Веслей Лаутоа, Бруно Экеле Манга, Фуад Шафик, Жордан Мари (Anibal Chala, 71'), Ромен Амальфитано (Михай Добре, 71'), Ибраим Дидье Ндонг, Эрик Эбимбе, Мунир Шуиар (Фредерик Саммаритано, 55'), Орельен Шедлер (Райан Филипп, 80') Предупреждения: Ахмад Нуншиль (38'), Ибраим Дидье Ндонг (46'), Фредерик Саммаритано (65'), Мемфис Депай (68'), Мусса Дембеле (80'), Марсело (90')

Для «Лиона» эта встреча стала первой в чемпионате, поскольку матч первого тура с участием команды Руди Гарсии был перенесен на 15 сентября (против «Монпелье» в гостях).

«Дижон» в первом туре уступил на своем поле «Анже» (0:1).

11 сентября «Лион» сыграет на выезде с «Бордо». 13 сентября «Дижон» примет «Брест». 0