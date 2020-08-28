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    «Аталанта» готова заплатить за Миранчука 14 миллионов евро

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    «Аталанта» собирается купить полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука.

    Алексей Миранчук
    Алексей Миранчук

    Как сообщает журналист Джанлука ди Марцио, клуб из Бергамо предложил за 24-летнего россиянина 14 миллионов евро. Также на Миранчука претендует «Милан», однако ближе к сделке находится «Аталанта».

    Отмечается, что переговоры о личном контракте с Миранчуком еще не велись.

    В прошлом сезоне Миранчук провел за «Локомотив» 32 матча, забил 16 голов и сделал пять результативных передач.

    Его контракт с «железнодорожниками» истекает летом 2021 года. Transfermarkt оценивает стоимость Алексея в 18 миллионов евро. 0

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