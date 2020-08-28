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    Арустамян: ЦСКА расстанется с легионерами, которые не проходят в состав

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    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о трансферных планах московского ЦСКА.

    Кристиян Бистрович
    Кристиян Бистрович

    «У ЦСКА, как бы удивительно ни звучало, некоторый перебор футболистов. Прежде всего клуб планирует расставаться с легионерами, которые не проходят в состав.

    В первую очередь это Яка Бийол. Он имеет официальное предложение из Блэкберна — его сейчас рассматривают и Яка, и ЦСКА.

    Несколько вариантов продолжения карьеры есть и у Кристияна Бистровича. Речь как об аренде, так и о продаже. Одна из опций — Сампдория, правда, там пока лишь обозначен интерес.

    Бистрович — в шорт-листе генуэзцев из пяти человек на эту позицию. Также к Бистровичу есть устойчивый интерес из Германии.

    Виктор Ганчаренко уже говорил, что помимо прочих позиций хочет укрепить опорную зону. Поиски и переговоры по опорнику продолжатся, только если ЦСКА избавится от легионеров, которые сейчас команде не нужны.

    С учётом приезда Эджуке и присутствуем в заявке Бийола и Бистровича у ЦСКА полный комплект по легионерам — 8 человек», — написал Арустамян в своем Telegram-канале. 0

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