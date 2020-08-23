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    Кокорин: Надеюсь, в ближайшее время появлюсь на поле

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    Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал о своем самочувствии.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    Напомним, что Кокорин пропустил все четыре встречи «Спартака» в новом сезоне РПЛ.

    «Все нормально, с каждым днем все лучше. Надеюсь, в ближайшее время появлюсь. Планировал сыграть до паузы на матчи сборных, но не стали рисковать.

    У меня был плановый медосмотр в "Спартаке", я прошел его, и оказалось, что есть повреждение. А повреждения лечатся две-три недели.

    Мы склоняемся к тому, что лучше перетерпеть. Травму получил уже здесь», — приводит слова Кокорина ТАСС.

    Добавим, что в воскресенье «Спартак» на своем поле обыграл «Локомотив» со счетом 2:1 и поднялся на третью строчку в турнирной таблице.

    В следующем туре красно-белые сыграют в гостях с «Ротором». 0

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