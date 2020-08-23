Кокорин: Надеюсь, в ближайшее время появлюсь на поле

Нападающий «Спартака»рассказал о своем самочувствии.

Напомним, что Кокорин пропустил все четыре встречи «Спартака» в новом сезоне РПЛ.

«Все нормально, с каждым днем все лучше. Надеюсь, в ближайшее время появлюсь. Планировал сыграть до паузы на матчи сборных, но не стали рисковать.

У меня был плановый медосмотр в "Спартаке", я прошел его, и оказалось, что есть повреждение. А повреждения лечатся две-три недели.

Мы склоняемся к тому, что лучше перетерпеть. Травму получил уже здесь», — приводит слова Кокорина ТАСС.

Добавим, что в воскресенье «Спартак» на своем поле обыграл «Локомотив» со счетом 2:1 и поднялся на третью строчку в турнирной таблице.

В следующем туре красно-белые сыграют в гостях с «Ротором». 0