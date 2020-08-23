Карпин отреагировал на критику Попова

Главный тренер «Ростова»прокомментировал слова футболистапосле его ухода в «Сочи».

«Я могу сказать то, что я знаю. Мне известно, что Ивелин пришел и сказал, что не может не играть каждую игру по 90 минут. Я ему сказал, что в "Ростове" такого не будет, у нас не один игрок не будет играть по 90 минут все игры — это раз.

И второе — мне никогда никто не будет говорить кто, когда и сколько должен играть. Если он не готов к такому повороту событий, то мы всегда говорим, что клуб никого заставлять насильно не будет. Это сказано всем игрокам. Кого-то, что-то не устраивает — можете обращаться в клуб и решать с клубом вопросы контрактные.

Каждый пусть сам расценивает слова. Если он говорит, что должен играть 90 минут каждую игру, мне нечего сказать. Я сказал, что пока я тренер "Ростова" при мне такого не будет ни с одним игроком. Будь то Ивелин Попов, будь то Роман Еременко, будь это кто угодно», — приводит слова Карпина официальный сайт «Ростова». 0