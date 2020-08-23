Евсеев: К мадьяру вопросы — он отвечает за судейство

Главный тренер футбольного клуба «Уфа»отказался комментировать работу судей в матче четвертого тура РПЛ против

«Уфа» проиграла на своем поле «Ростову» со счетом 0:1, играя в меньшинстве 50 минут после удаления Вячеслава Кротова.

После матча председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что клуб обсудит возможность снятия с чемпионата России в случае повторения подобного судейства.

«Есть компетентные люди, кто оценивает работу судей.

К мадьяру (глава департамента судейства Российского футбольного союза венгр Виктор Кашшаи — прим. ред.) вопросы — он отвечает за судейство.

Я же отвечаю за игру своей команды», — сказал Евсеев ТАСС.

Тренер объяснил, почему «Уфа» во втором тайме выглядела на поле по игре лучше, чем в первой половине игры.

«Ребята мобилизовались после того, как у них стало на одного меньше. Они стали играть не только за себя, но и за [удаленного] человека.

Мы сделали перестановки, требования чуть поменялись, но тем не менее прозевали атаку, после которой нам забили», — подчеркнул Евсеев.

В пятом туре премьер-лиги «Уфа» 26 августа в Казани встретится с «Рубином». 0