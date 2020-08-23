Евсеев: К мадьяру вопросы — он отвечает за судейство

«Уфа» проиграла на своем поле «Ростову» со счетом 0:1, играя в меньшинстве 50 минут после удаления Вячеслава Кротова.
После матча председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что клуб обсудит возможность снятия с чемпионата России в случае повторения подобного судейства.
«Есть компетентные люди, кто оценивает работу судей.
К мадьяру (глава департамента судейства Российского футбольного союза венгр Виктор Кашшаи — прим. ред.) вопросы — он отвечает за судейство.
Я же отвечаю за игру своей команды», — сказал Евсеев ТАСС.
Тренер объяснил, почему «Уфа» во втором тайме выглядела на поле по игре лучше, чем в первой половине игры.
«Ребята мобилизовались после того, как у них стало на одного меньше. Они стали играть не только за себя, но и за [удаленного] человека.
Мы сделали перестановки, требования чуть поменялись, но тем не менее прозевали атаку, после которой нам забили», — подчеркнул Евсеев.
В пятом туре премьер-лиги «Уфа» 26 августа в Казани встретится с «Рубином». 0