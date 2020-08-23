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    «Уфа» пригрозила сняться с чемпионата России из-за судейства

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    Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов после матча 4-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1) потребовал проверить судью Михаила Вилкова на полиграфе.

    «Уфа» — «Ростов»
    «Уфа» — «Ростов»

    Уфимская команда 50 минут играла в меньшинстве после удаления Вячеслава Кротова.

    « Я обращаюсь ко всему журналистскому сообществу и прошу нас поддержать.

    Если мы дальше будем играть в такие игры, как сегодня играл Вилков, мы проиграем всю Россию.

    Мы просто потеряем детей, которые не захотят заниматься футболом, потому что они видят, что происходит на поле.

    Сегодня мы играли не вдесятером против 11, а вдесятером против 15 — соперников и всей судейской бригады.

    То, как работал Вилков — отвратительно. Это в разы хуже, чем Казарцев на матче "Спартак" — "Сочи".

    Требуем, чтобы Вилкова проверили на полиграфе на предмет коррупции и воровства. Его судейство было предвзятым.

    Сегодня собираемся футбольным клубом и будем обсуждать возможность снятия с чемпионата, если будет хотя бы еще одна такая игра», — заявил функционер «Спорт-Экспрессу». 0

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