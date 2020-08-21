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    СМИ: Часть правления «Барселоны» не против продажи Месси

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    Некоторые члены правления «Барселоны» не возражают против продажи нападающего команды Лионеля Месси, сообщает ESPN.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    Функционеры заявили, что готовы выслушать предложения по Месси, которые позволят новому тренеру Роналду Куману перестроить команду одновременно с сокращением фонда заработной платы.

    По данным издания, как минимум один высокопоставленный источник в клубе считает, что «Барселоне» стоит рассмотреть вариант с продажей Месси, если поступит крупное предложение.

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    • Ранее СМИ сообщили, что 33-летний аргентинский форвард всерьез задумался об уходе из «Барселоны» после поражения от «Баварии» (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

    Месси встречался с Куманом и обсуждал свое будущее, однако окончательного решения он пока не принял.

    На аргентинца претендуют «Интер», «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Контракт Месси с «Барселоной» истекает летом 2021 года.

  • Месси интересен только двум клубам
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    • В соглашении прописана опция, согласно которой игрок при желании может покинуть сине-гранатовых в конце любого сезона.

    В минувшем сезоне Месси провел 44 матча на клубном уровне, забил 31 гол и сделал 26 результативных передач. 0

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