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    Месси интересен только двум клубам

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    Нападающим «Барселоны» Лионелем Месси интересуются всего два клуба, пишет журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар в Twitter.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    По его данным, аргентинца готовы пригласить «Пари Сен-Жермен» и «Интер».

    Представители этих клубов уже связывались с отцом Месси, чтобы узнать о том, как развивается ситуация вокруг футболиста.

    Отмечается, что Париж нравится аргентинцу и его жене Антонелле, к тому же там живет много их друзей.

    А вот «Манчестер Сити» пока даже не начинал работу по приглашению форварда.

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