Месси интересен только двум клубам

Нападающим «Барселоны»интересуются всего два клуба, пишет журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар в Twitter.

По его данным, аргентинца готовы пригласить «Пари Сен-Жермен» и «Интер».

Представители этих клубов уже связывались с отцом Месси, чтобы узнать о том, как развивается ситуация вокруг футболиста.

Отмечается, что Париж нравится аргентинцу и его жене Антонелле, к тому же там живет много их друзей.

А вот «Манчестер Сити» пока даже не начинал работу по приглашению форварда.

Ранее появилась информация, что Месси встретился с новым главным тренером «Барселоны» Рональдом Куманом и дал ему понять, что склоняется к уходу из клуба. 0