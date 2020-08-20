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    Вернблум получил предложение от клуба РПЛ

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    Полузащитник греческого ПАОКа Понтус Вернблум может вернуться в Российскую премьер-лигу.

    Понтус Вернблум
    Понтус Вернблум

    Как сообщает Inpaok, наряду с предложением от шведского «Гетеборга» у 34-летнего футболиста есть еще одно от российского клуба.

    Ранее СМИ сообщали, что Вернблум покинет ПАОК и договаривается с клубом о расторжении действующего контракта.

    «Понтус может вернуться в Россию? Предложения из России есть. Посмотрим, что произойдет. Хочет ли он снова играть в России? Посмотрим», — сказал агент игрока Карл Фагер изданию Sport24.

    Напомним, с 2012 по 2018 год Вернблум выступал за ЦСКА. 0

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