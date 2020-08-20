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    Коман: Надо постараться сдержать Мбаппе

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    Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман заявил, что в финальном матче с ПСЖ его команда должна полностью перекрыть форварда Килиана Мбаппе. Тот, по его мнению, способен решить исход поединка.

    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе

    «Я несколько раз играл с Мбаппе, поэтому постараюсь дать любой совет, какой только возможен. Также у нас есть видео и инструкции от тренеров. Мбаппе создает на поле, в этом плане он немного похож на Месси, с которым мы уже встречались.

    Он может решить исход матча, поэтому мы постараемся как можно сильнее его сдержать.

    Я хотел бы выиграть чемпионат мира, но сейчас я вместе с "Баварией" хочу выиграть Лигу чемпионов. Надеюсь, в воскресенье мы поднимем кубок над головой», — приводит слова француза Goal. 0

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