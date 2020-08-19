Новиков: Главное, кто забивает голы, поэтому владение мячом — это ничто

Главный тренер «Динамо»поделился впечатлениями после победы над(2:0) в матче 3-го тура РПЛ.

«Так сложилось, что по реализованным моментам, что по игре мы выглядели достойно. Мы заслужили победу.

Если анализировать "Ростов", то с ними важно внимательно сыграть 25 минут акцентированно в обороне и не допустить ошибки, потому что есть давление, единоборства, постоянный прессинг.

Каждый матч в течение 20-25 минут "Ростов" это делает. В матчах с любым соперником они имеют преимущество на протяжении этого времени.

Если сыграть аккуратно, то дальше начинают возникать моменты. С 30-й минуты мы взяли игру под свой контроль, создали моменты и забили 2 гола.

"Ростов" выглядел солидно? Они нанесли всего 1 удар в створ и катали мяч на своей половине поля между защитниками.

Это можно делать 95 минут. Главное, кто забивает голы, поэтому владение мячом — это ничто», — сказал Новиков в эфире канала «Матч Премьер».

Победа над «Ростовом» позволила столичной команде набрать 7 очков и переместиться на 2-е место в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре «Динамо» на выезде сыграет с тульским «Арсеналом». Этот матч пройдет 22 августа. 0