Гончаренко: Будем приближаться к тому, чтобы быть выше «Зенита»

Главный тренер ЦСКАподвел итоги матча 3-го тура РПЛ с(1:2).

«Мы достаточно хорошо смотрелись 60-70 минут. Дальше необоснованно избавлялись от мяча в начале атаки.

Игроки "Зенита" подбирали мяч и держали нас под давлением. Если бы были посмелее в атаке — лучше выглядела бы наша игра в целом.

Структурно смотрелись хорошо. С учетом тех изменений, что есть, будем приближаться к тому, чтобы не только обыгрывать "Зенит", но и быть выше него.

Количественно мы достаточно хорошо укомплектованы. Ждем, что адаптируется Гайч и максимально нам поможет.

Пока ему не хватает подвижности — он давно не тренировался в таком режиме, пока адаптируется к команде.

Окно открыто, в ближайшие несколько недель, возможно, получим какие-то трансферы. Не только в нападение, но и в защиту, и полузащиту.

Что с Набабкиным? Сложно комментировать. Может, неприятная травма — посмотрим в четверг.

С той опытной командой, что была, конечно, проще работать, добиваться результата. Опытные игроки четко понимают, как с какой командой играть.

Поэтому мы и занимали с ней 2-е место. Но с этой командой работаю с оптимизмом. Она находится в состоянии роста.

Это даже лучше для тренера — ты видишь, как футболисты растут, как работают на тренировках, как хотят играть. Это внушает оптимизм.

Перед вторым голом "Зенита" был фол на Влашиче, из-за того что не последовал свисток, мы получили 2 желтые карточки», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

В настоящий момент ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 6 очков.

Следующий матч армейцы проведут с «Рубином» 22 августа дома. 0