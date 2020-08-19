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    Гончаренко: Будем приближаться к тому, чтобы быть выше «Зенита»

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    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 3-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    «Мы достаточно хорошо смотрелись 60-70 минут. Дальше необоснованно избавлялись от мяча в начале атаки.

    Игроки "Зенита" подбирали мяч и держали нас под давлением. Если бы были посмелее в атаке — лучше выглядела бы наша игра в целом.

    Структурно смотрелись хорошо. С учетом тех изменений, что есть, будем приближаться к тому, чтобы не только обыгрывать "Зенит", но и быть выше него.

    Количественно мы достаточно хорошо укомплектованы. Ждем, что адаптируется Гайч и максимально нам поможет.

    Пока ему не хватает подвижности — он давно не тренировался в таком режиме, пока адаптируется к команде.

    Окно открыто, в ближайшие несколько недель, возможно, получим какие-то трансферы. Не только в нападение, но и в защиту, и полузащиту.

    Что с Набабкиным? Сложно комментировать. Может, неприятная травма — посмотрим в четверг.

    С той опытной командой, что была, конечно, проще работать, добиваться результата. Опытные игроки четко понимают, как с какой командой играть.

    Поэтому мы и занимали с ней 2-е место. Но с этой командой работаю с оптимизмом. Она находится в состоянии роста.

    Это даже лучше для тренера — ты видишь, как футболисты растут, как работают на тренировках, как хотят играть. Это внушает оптимизм.

    Перед вторым голом "Зенита" был фол на Влашиче, из-за того что не последовал свисток, мы получили 2 желтые карточки», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

    В настоящий момент ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 6 очков.

    Следующий матч армейцы проведут с «Рубином» 22 августа дома. 0

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