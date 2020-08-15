Ульсан Хендай — Пхохан Стилерс. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (15.08.2020)

В 13:00 в чемпионате Южной Кореи по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Ульсан Хендай»: Дави Бюлтхёйс, Ким Ин Сун, Син Чин Хо, Чжун Сын Хён, Вон Ту Джэ, Бьёрн Маарс Йонсен, Чо Хён У, Ко Мён Чин, Chul Hong, Young-Woo Seol, Ли Чхон Ён.

«Пхохан Стилерс»: Ким Гван Сек, Ха Чхан Рэ, Чхои Юн Чун, Сим Дон Ву, Brandon O'Neill, Станислав Ильюченко, Сон Мин Кю, Квон Ван Кю, Ким Сан Вон, Александр Палочевич, Кан Хен Мун.

Предыдущий матч соперников: «Пхохан Стилерс» — «Ульсан Хендай» 0:4 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:1.