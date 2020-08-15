ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Ахмат»Всех не отмените. «Спартак» победил, несмотря на два незасчитанных гола
  • 12:39
    • Месси решил покинуть «Барселону» — СМИ
  • 11:15
    • Тульский «Арсенал» подписал воспитанника «Локомотива»
  • 08:28
    • «Филадельфия» разгромила «Хьюстон», «Оклахома» проиграла «Клипперс»
  • 07:45
    • СМИ: «Барселона» уже приняла решение об увольнении Сетьена
  • 07:29
    • Блинкова и Звонарева не смогли выйти в финал парного турнира в Лексингтоне
    Все новости спорта

    «Ульсан Хендай» — «Пхохан Стилерс». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Ульсан Хендай — Пхохан Стилерс. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (15.08.2020)

    Футбол
    В 13:00 в чемпионате Южной Кореи по футболу начнётся матч «Ульсан Хендай» — «Пхохан Стилерс».

  • 20 000
  • Большой бонус новичкамЗабрать!

    Составы команд:

    «Ульсан Хендай»: Дави Бюлтхёйс, Ким Ин Сун, Син Чин Хо, Чжун Сын Хён, Вон Ту Джэ, Бьёрн Маарс Йонсен, Чо Хён У, Ко Мён Чин, Chul Hong, Young-Woo Seol, Ли Чхон Ён.

    «Пхохан Стилерс»: Ким Гван Сек, Ха Чхан Рэ, Чхои Юн Чун, Сим Дон Ву, Brandon O'Neill, Станислав Ильюченко, Сон Мин Кю, Квон Ван Кю, Ким Сан Вон, Александр Палочевич, Кан Хен Мун.

    Предыдущий матч соперников: «Пхохан Стилерс» — «Ульсан Хендай» 0:4 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Ульсан Хендай» со счетом 3:1. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей. Или можно сравнить всех букмекеров, чтобы сделать правильный выбор. 0

    Смотреть матч онлайнБесплатно, нужна регистрация
    Бонус 15 000Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будет ли игра «Ман Сити» в 1/4 результативной?
  • «Манчестер Сити» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 1.59
    •
  • Сможет ли «Ростов» огорчить «Зенит»?
  • «Ростов» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Отберет ли «Краснодар» очки у «Локо» на «РЖД Арене»?
  • «Локомотив» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 22 000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.45
  • Экспресс дня 15 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ростов — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Локомотив — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч ЦСКА — Тамбов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Нефтехимик
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Динамо — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Миочич — Кормье
  • Прочие
  • Завтра в 07:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч ТБ Тверойри — ЭБ/Стреймур
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры