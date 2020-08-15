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    Матвеев: Событийная получилась игра, болельщикам скучать не пришлось

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    Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев подвел итоги матча 2-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

    Юрий Матвеев
    Юрий Матвеев

    В первом тайме команды обменялись голами с пенальти. Эрик Бикфалви открыл счет, а Иван Игнатьев восстановил равновесие.

    Обе команды заканчивали матч вдесятером. Еще в первой половине две желтые карточки получил защитник хозяев Михаил Меркулов. На 63-й минуте за второе предупреждение был удален Роман Емельянов.

    «Событийная получилась игра, в которой и VAR вмешался, и пенальти был, и незасчитанные голы, и удаления.

    Болельщикам скучать не пришлось, но тренерам прибавилась головная боль — нужно было под все эти ситуации подстраиваться и перестраивать игру команды по ходу матча», — сказал специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Команды набрали свои первые очки в текущем чемпионате, так как в первом туре потерпели поражения.

    18 августа «Рубин» сыграет в гостях против «Сочи», а днем позже «Урал» на своем поле примет «Локомотив». 0

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