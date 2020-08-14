«Сочи» — «Химки»: составы, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составына матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, который пройдет на стадионе «Фишт».

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Маргасов, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Полоз, Цаллагов, Нобоа, Руденко.

Запасные: Н. Заболотный, Новосельцев, Калугин, Маммана, Набиуллин, Бахтияров, Боковой, А. Заболотный, Жоаозиньо, Конате.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Мартусевич, Корян, Трошечкин, Боженов, Полярус, Дядюн, Алиев.

Запасные: Хомич, Генералов, Тихонов, Мурнин, Кухарчук, Засеев, Ломовицкий, Мишуков, Липовой.

Матч начнется в 19:00 мск.

Коэффициент на победу «Сочи» — 2,05, на ничью — 3,37, а на победу «Химок» — 4,00.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0