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    Медведев покинул «Локомотив» и может перейти в «Рубин»

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    Вратарь Никита Медведев покинул московский «Локомотив».

    Никита Медведев
    Никита Медведев

    Клуб и игрок разорвали соглашение по обоюдному согласию сторон, сообщает агентство Andrey Talaev Sports Agency в Instagram.

    Медведев перешел в «Локо» из «Ростова» летом 2017 года, но за это время провел в составе «железнодорожников» всего два официальных матча и пропустил пять голов.

    В составе «Ростова» Медведев установил рекорд РПЛ среди вратарей — он не пропускал на протяжении 989 минут.

    Как стало известно «Чемпионату», Медведев близок к переходу в «Рубин». 25-летний футболист в ближайшее время прибудет в расположение казанского клуба. 0

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