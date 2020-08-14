Медведев покинул «Локомотив» и может перейти в «Рубин»

Вратарьпокинул московский

Клуб и игрок разорвали соглашение по обоюдному согласию сторон, сообщает агентство Andrey Talaev Sports Agency в Instagram.

Медведев перешел в «Локо» из «Ростова» летом 2017 года, но за это время провел в составе «железнодорожников» всего два официальных матча и пропустил пять голов.

В составе «Ростова» Медведев установил рекорд РПЛ среди вратарей — он не пропускал на протяжении 989 минут.

Как стало известно «Чемпионату», Медведев близок к переходу в «Рубин». 25-летний футболист в ближайшее время прибудет в расположение казанского клуба. 0