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    Евсеев: В новом чемпионате надо всё доказывать с самого начала

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    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итоги игры 2-го тура с тульским «Арсеналом» (3:2).

    Вадим Евсеев
    Вадим Евсеев

    «Что поменялось по сравнению с игрой последнего тура прошлого сезона? Много других игроков появилось, задачи поменялись.

    В конце прошлого сезона "Динамо" уже заняло шестое место, к которому стремились и мы, и Тула, поэтому игра была без давления результата.

    А тут новые эмоции и надо всё доказывать с самого начала.

    Дебют Жамалетдинова? Раз он в стартовом составе, значит, мы им довольны, если учесть, что он готовился с нами десять дней», — приводит слова тренера «Советский Спорт». 0

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