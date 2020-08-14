Евсеев: В новом чемпионате надо всё доказывать с самого начала

Вадим Евсеев
globallookpress.com
«Что поменялось по сравнению с игрой последнего тура прошлого сезона? Много других игроков появилось, задачи поменялись.
В конце прошлого сезона "Динамо" уже заняло шестое место, к которому стремились и мы, и Тула, поэтому игра была без давления результата.
А тут новые эмоции и надо всё доказывать с самого начала.
Дебют Жамалетдинова? Раз он в стартовом составе, значит, мы им довольны, если учесть, что он готовился с нами десять дней», — приводит слова тренера «Советский Спорт». 0