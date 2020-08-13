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    Умяров: О судействе в «Спартаке» говорим в меньшей степени

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    Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров заявил, что игроки клуба говорят о судействе в меньшей степени, в первую очередь команда концентрируется на своей игре.

    Наиль Умяров
    Наиль Умяров

    После матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (2:2) владелец московского клуба Леонид Федун, недовольный судейством в этой игре, заявил, что в понедельник собирается объявить о снятии команды с турнира.

    В среду, 13 августа, вышло заявление, что «Спартак» продолжит выступление в сезоне, но оставляет за собой право покинуть футбольное поле в случае предвзятого судейства в его отношении.

    «Хотели победить (в матче с "Сочи"), начать сезон с победы, обидно, что не получилось.

    В первую очередь мы смотрим на себя, не забили свои моменты, не реализовали несколько подходов в первом тайме и во втором, но нужно двигаться дальше, нужно смотреть вперед и побеждать в следующем матче.

    Мы всегда смотрим на свою игру, о судействе в команде мы говорим в меньшей степени, мы говорим только о себе, только о наших моментах», — сказал Умяров в интервью пресс-службе «Спартака». 0

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