В окружении Роналду опровергли слухи о возможном уходе из «Юве»

Нападающийнамерен отработать контракт с клубом, рассчитанный до 2022 года, сообщает AS.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «бело-черные» хотят продать португальца из-за его большой зарплаты. Агент форварда Жорже Мендеш предложил услуги футболиста разным командам, в том числе «Барселоне».

В окружении Роналду на эту информацию отреагировали фразой «это все ложь», также отметив, что игрок и его семья счастливы в Турине.

Роналду выступает за «Ювентус» с лета 2018-го. В общей сложности он провел за команду 89 матчей, забил 65 голов и сделал 18 результативных передач. 0