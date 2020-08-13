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    В окружении Роналду опровергли слухи о возможном уходе из «Юве»

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    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду намерен отработать контракт с клубом, рассчитанный до 2022 года, сообщает AS.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что «бело-черные» хотят продать португальца из-за его большой зарплаты. Агент форварда Жорже Мендеш предложил услуги футболиста разным командам, в том числе «Барселоне».

    В окружении Роналду на эту информацию отреагировали фразой «это все ложь», также отметив, что игрок и его семья счастливы в Турине.

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    • Роналду выступает за «Ювентус» с лета 2018-го. В общей сложности он провел за команду 89 матчей, забил 65 голов и сделал 18 результативных передач. 0

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