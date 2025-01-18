Лидер турнирной таблицы Серии А «Наполи» сыграет в гостях с «Аталантой» в матче 21-го тура. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Аталанта»

«Аталанта» с 43 очками идет на третьей строчке в турнирной таблице Серии А. Отставание от лидирующего «Наполи» составляет 4 очка, до «Интера» — один балл. Команда Гасперини одержала 13 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения, забив 44 гола и пропустив 21 мяч в свои ворота.

За последний месяц в игре «Аталанты» наметился небольшой спад. Команда из Бергамо свела к ничьей три крайних матча в Серии А — с «Лацио» (1:1), «Удинезе» (0:0) и «Ювентусом» (1:1), а также проиграла «Интеру» (0:2) в полуфинале Суперкубка Италии.

«Наполи»

«Наполи» находится на вершине турнирной таблицы Серии А. Команда под руководством Антонио Конте набрала 47 очков в 20-ти матчах и опережает «Интер» на три балла, но у «нерадзурри» есть одна игра в запасе. «Наполи» одержал 15 побед, 2 раза сыграл вничью и потерпел 3 поражения, забив 32 гола и пропустив 12 мячей в свои ворота.

К матчу с «Аталантой» неаполитанцы подходят с серией из пяти побед подряд. За этот отрезок подопечные Конте обыграли «Удинезе» (3:1), «Дженоа» (2:1), «Венецию» (1:0), «Фиорентину» (3:0) и «Верону» (2:0).

Личные встречи

В первом круге «Аталанта» разгромила соперника в гостях со счетом 3:0.

В последних 10-ти встречах на счету команды из Бергамо 5 побед, «Наполи» оказался сильнее в 4-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аталанта» — «Наполи» с коэффициентом 1.82.