18 января в 21-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Аталанта» и «Наполи». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Аталанта» — «Наполи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аталанта»

Турнирное положение: «Аталанта» по итогам 20-ти поединков итальянского первенства набрала 43 очка и борется за выход в Лигу чемпионов.

Команда занимает третье место и на четыре балла отстает от лидера «Наполи», а также по дополнительным показателям уступает второму в таблице «Интеру».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 19-го тура Серии А бергамаски на своем поле сыграли вничью с «Ювентусом» (1:1).

Перед этим коллектив довольствовался очередной мировой, когда в 20-м туре итальянского первенства коллектив с результатом 0:0 в чужих стенах поделил очки с «Удинезе».

Не сыграют: травмированы — Куадрадо и Скамакка, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Аталанта» ни разу не выиграла при трех ничьих и одном поражении.

Это не сулит хозяевам хороших шансов на победу, но на своем поле они все же немалы, особенно если вспомнить, что в первом круге им удалось не просто обыграть соперника, а еще и сделать это на его поле с разгромным счетом 3:0.

Матео Ретеги — лучший бомбардир команды и Серии А текущего сезона с 13-ю голами.

«Наполи»

Турнирное положение: «Наполи» по итогам 20-ти поединков итальянского первенства набрал 47 баллов и борется за чемпионский титул.

Команда занимает первую строчку и на четыре пункта опережает второй в таблице «Интер», а также нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в 20-м туре национального чемпионата «адзурри» на своем поле одержали победу над «Вероной» (2:0).

Перед этим коллектив в 19-м туре итальянского первенства также взял максимум очков, когда в чужих стенах разгромил «Фиорентину» с результатом 3:0.

Не сыграют: травмированы — Оливера и Буонджорно, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Наполи» неизменно выигрывал, а в трех последних и вовсе не пропустил.

Такая форма позволяет гостям рассчитывать на три очка, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, против столь сильного соперника это будет весьма непросто.

Ромело Лукаку — лучший бомбардир команды в Серии А с семью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Аталанта» сыграла вничью

в трех последних матчах «Наполи» не пропустил

в пяти последних матчах «Наполи» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.25, победа «Наполи» — в 3.35.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.73.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их шести последних домашних поединках.

При этом в трех из четырех последних выездных матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет мировой исход, ведь так было в трех из четырех последних поединков «Аталанты».

Ставка: ничья за 3.25