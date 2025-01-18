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    Нанесет ли «Аталанта» еще одно поражение «Наполи»?

    «Аталанта» — «Наполи». Хозяева обыграли гостей в первом круге, но удастся ли им повторить свой успех 18 января? На что сделать ставку? Ответ — в прогнозе на футбол с коэффициентом 1.82

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Наполи»
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    Матео Ретеги
    18 января в 21-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Аталанта» и «Наполи». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Аталанта» — «Наполи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 18 Января 2025 года

    Аталанта

  • Бергамо
    •  Аталанта 22:45 Наполи

    Наполи

  • Неаполь
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    «Аталанта»

    Турнирное положение: «Аталанта» по итогам 20-ти поединков итальянского первенства набрала 43 очка и борется за выход в Лигу чемпионов.

    Команда занимает третье место и на четыре балла отстает от лидера «Наполи», а также по дополнительным показателям уступает второму в таблице «Интеру».

    Аталанта — Наполи: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 19-го тура Серии А бергамаски на своем поле сыграли вничью с «Ювентусом» (1:1).

    Перед этим коллектив довольствовался очередной мировой, когда в 20-м туре итальянского первенства коллектив с результатом 0:0 в чужих стенах поделил очки с «Удинезе».

    Не сыграют: травмированы — Куадрадо и Скамакка, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Аталанта» ни разу не выиграла при трех ничьих и одном поражении.

    Это не сулит хозяевам хороших шансов на победу, но на своем поле они все же немалы, особенно если вспомнить, что в первом круге им удалось не просто обыграть соперника, а еще и сделать это на его поле с разгромным счетом 3:0.

    Матео Ретеги — лучший бомбардир команды и Серии А текущего сезона с 13-ю голами.

    «Наполи»

    Турнирное положение: «Наполи» по итогам 20-ти поединков итальянского первенства набрал 47 баллов и борется за чемпионский титул.

    Команда занимает первую строчку и на четыре пункта опережает второй в таблице «Интер», а также нынешнего соперника.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в 20-м туре национального чемпионата «адзурри» на своем поле одержали победу над «Вероной» (2:0).

    Перед этим коллектив в 19-м туре итальянского первенства также взял максимум очков, когда в чужих стенах разгромил «Фиорентину» с результатом 3:0.

    Не сыграют: травмированы — Оливера и Буонджорно, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Наполи» неизменно выигрывал, а в трех последних и вовсе не пропустил.

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    Такая форма позволяет гостям рассчитывать на три очка, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, против столь сильного соперника это будет весьма непросто.

    Ромело Лукаку — лучший бомбардир команды в Серии А с семью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Аталанта» сыграла вничью

    • в трех последних матчах «Наполи» не пропустил

    • в пяти последних матчах «Наполи» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.25, победа «Наполи» — в 3.35.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.73.

    Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их шести последних домашних поединках.

    При этом в трех из четырех последних выездных матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.82.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет мировой исход, ведь так было в трех из четырех последних поединков «Аталанты».

    Ставка: ничья за 3.25

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    «Аталанта» — «Наполи»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 18.01.2025. Прогнозы на футбол. Нанесет ли «Аталанта» еще одно поражение «Наполи»?
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