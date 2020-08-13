«Ювентус» хочет избавиться от Роналду

рассматривает вариант с продажей португальского форвардав текущее трансферное окно.

Как сообщает журналист Гильем Балаге, руководство «старой синьоры» намерено расстаться с звездным португальцем, чтобы освободить зарплатную ведомость, а главной причиной этому являются последствия пандемии коронавируса.

Отмечается, что итальянский клуб поручил агенту Роналду Хорхе Мендесу предложить услуги 35-летнего нападающего ряду клубов, в число которых входит «Реал», ПСЖ, команды из МЛС и даже «Барселона».

Проблемой в осуществлении трансфера Криштиану является размер его заработной платы, которая составляет 23 миллиона евро в год. В нынешних реалиях неизвестно, кто будет готов предоставить такой оклад форварду «Юве». 0