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    «Шпоры» завоюют три очка

    Эвертон — Тоттенхэм: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.40. 19.01.2025

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    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Тоттенхэм»
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    Ангелос Постекоглу
    «Эвертон» примет «Тоттенхэм» в 22-м туре чемпионата Англии. Поединок пройдет 19 января и начнется в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эвертон» — «Тоттенхэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Января 2025 года

    Эвертон

  • Ливерпуль
    •  Эвертон 17:00 Тоттенхэм

    Тоттенхэм

  • Лондон
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    «Эвертон»

    Турнирное положение: «Эвертон» находится на 16-м месте в таблице АПЛ. У команды 17 очков.

    «Эвертон» в 20 встречах АПЛ добился лишь трех побед. На данный момент у клуба 15 забитых голов и 26 пропущенных мячей.

    Эвертон — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В январе «Эвертон» еще не побеждал в чемпионате Англии. У команды два поражения кряду. Ранее «Эвертон» уступил «Борнмуту» и «Астон Вилле» с одинаковым счетом 0:1.

    В 2025-м году «Эвертон» добился единственной победы в Кубке Англии. 9 января «ириски» дома взяли верх над «Питерборо Юнайтед» со счетом 2:0.

    Календарь и таблица АПЛ

    Состояние команды: У «Эвертона» крайне непростая ситуация. Команда ведет борьбу за выживание.

    Чтобы улучшить положение, нужно начать выигрывать. В АПЛ «Эвертон» не побеждает с 4 декабря. В этот день мерсисайдский клуб дома разгромил «Вулверхэмптон» со счетом 4:0.

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: «Тоттенхэм» в таблице чемпионата Англии находится на 14-й позиции. У команды 24 набранных очка.

    «Тоттенхэм» к текущему моменту одержал 7 побед, три раза сыграл вничью и потерпел 11 поражений.

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  • 14/01/2025

    • Последние матчи: В Кубке лиги «Тоттенхэм» одержал очень важную победу над «Ливерпулем». Встреча состоялась 8 января.

    В 2025 году у «шпор» пока две победы. Помимо виктории над красными, «Тоттенхэм» добился успеха в матче с «Тамуортом» в Кубке Англии. 12 января лондонцы разгромили соперника со счетом 3:0.

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    Состояние команды: Победа над «Ливерпулем» в Кубке лиги придала «Тоттенхэму» энергии. Клуб располагается в нижней части таблицы, поэтому следует как можно скорее улучшать ситуацию.

    Обыграть «Эвертон» будет непросто. Однако букмекеры считают фаворитом «Тоттенхэм».

    В гостях «шпоры» не выигрывают с 15 декабря. Тогда команда на выезде забила в ворота «Саутгемптона» пять безответных голов.

    В 2024 году «Тоттенхэм» в гостях не смог обыграть «Эвертон». Встреча завершилась со счетом 2:2.

    Статистика для ставок

    • В АПЛ «Эвертон» не побеждает с 4 декабря

    • В гостях «Тоттенхэм» не выигрывает с 15 декабря

    • В 2024 году «шпоры» на выезде сыграли вничью с «Эвертоном» со счетом 2:2

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Эвертона» — 2.90, победа «Тоттенхэма» — 2.40, ничья — 3.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.20 соответственно.

    Прогноз: «Тоттенхэм» зарядился положительными эмоциями после победы над «Ливерпулем» в Кубке лиги. Команда постарается добиться успеха в предстоящей встрече.

    Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.40.

    Прогноз: Матч пройдет в упорной борьбе и, скорее всего, первая половина встречи закончится вничью.

    Ставка: ничья в первом тайме за 2.27.

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    «Эвертон» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 19.01.2025. Прогнозы на футбол. «Шпоры» завоюют три очка
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