«Эвертон» примет «Тоттенхэм» в 22-м туре чемпионата Англии. Поединок пройдет 19 января и начнется в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эвертон» — «Тоттенхэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эвертон»

Турнирное положение: «Эвертон» находится на 16-м месте в таблице АПЛ. У команды 17 очков.

«Эвертон» в 20 встречах АПЛ добился лишь трех побед. На данный момент у клуба 15 забитых голов и 26 пропущенных мячей.

Последние матчи: В январе «Эвертон» еще не побеждал в чемпионате Англии. У команды два поражения кряду. Ранее «Эвертон» уступил «Борнмуту» и «Астон Вилле» с одинаковым счетом 0:1.

В 2025-м году «Эвертон» добился единственной победы в Кубке Англии. 9 января «ириски» дома взяли верх над «Питерборо Юнайтед» со счетом 2:0.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: У «Эвертона» крайне непростая ситуация. Команда ведет борьбу за выживание.

Чтобы улучшить положение, нужно начать выигрывать. В АПЛ «Эвертон» не побеждает с 4 декабря. В этот день мерсисайдский клуб дома разгромил «Вулверхэмптон» со счетом 4:0.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Тоттенхэм» в таблице чемпионата Англии находится на 14-й позиции. У команды 24 набранных очка.

«Тоттенхэм» к текущему моменту одержал 7 побед, три раза сыграл вничью и потерпел 11 поражений.

Последние матчи: В Кубке лиги «Тоттенхэм» одержал очень важную победу над «Ливерпулем». Встреча состоялась 8 января.

В 2025 году у «шпор» пока две победы. Помимо виктории над красными, «Тоттенхэм» добился успеха в матче с «Тамуортом» в Кубке Англии. 12 января лондонцы разгромили соперника со счетом 3:0.

Состояние команды: Победа над «Ливерпулем» в Кубке лиги придала «Тоттенхэму» энергии. Клуб располагается в нижней части таблицы, поэтому следует как можно скорее улучшать ситуацию.

Обыграть «Эвертон» будет непросто. Однако букмекеры считают фаворитом «Тоттенхэм».

В гостях «шпоры» не выигрывают с 15 декабря. Тогда команда на выезде забила в ворота «Саутгемптона» пять безответных голов.

В 2024 году «Тоттенхэм» в гостях не смог обыграть «Эвертон». Встреча завершилась со счетом 2:2.

Статистика для ставок

В АПЛ «Эвертон» не побеждает с 4 декабря

В гостях «Тоттенхэм» не выигрывает с 15 декабря

В 2024 году «шпоры» на выезде сыграли вничью с «Эвертоном» со счетом 2:2

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Эвертона» — 2.90, победа «Тоттенхэма» — 2.40, ничья — 3.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.20 соответственно.

Прогноз: «Тоттенхэм» зарядился положительными эмоциями после победы над «Ливерпулем» в Кубке лиги. Команда постарается добиться успеха в предстоящей встрече.

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.40.

Прогноз: Матч пройдет в упорной борьбе и, скорее всего, первая половина встречи закончится вничью.

Ставка: ничья в первом тайме за 2.27.