Эвертон
Тоттенхэм
«Эвертон»
Турнирное положение: «Эвертон» находится на 16-м месте в таблице АПЛ. У команды 17 очков.
«Эвертон» в 20 встречах АПЛ добился лишь трех побед. На данный момент у клуба 15 забитых голов и 26 пропущенных мячей.
Эвертон — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В январе «Эвертон» еще не побеждал в чемпионате Англии. У команды два поражения кряду. Ранее «Эвертон» уступил «Борнмуту» и «Астон Вилле» с одинаковым счетом 0:1.
В 2025-м году «Эвертон» добился единственной победы в Кубке Англии. 9 января «ириски» дома взяли верх над «Питерборо Юнайтед» со счетом 2:0.
Состояние команды: У «Эвертона» крайне непростая ситуация. Команда ведет борьбу за выживание.
Чтобы улучшить положение, нужно начать выигрывать. В АПЛ «Эвертон» не побеждает с 4 декабря. В этот день мерсисайдский клуб дома разгромил «Вулверхэмптон» со счетом 4:0.
«Тоттенхэм»
Турнирное положение: «Тоттенхэм» в таблице чемпионата Англии находится на 14-й позиции. У команды 24 набранных очка.
«Тоттенхэм» к текущему моменту одержал 7 побед, три раза сыграл вничью и потерпел 11 поражений.
Последние матчи: В Кубке лиги «Тоттенхэм» одержал очень важную победу над «Ливерпулем». Встреча состоялась 8 января.
В 2025 году у «шпор» пока две победы. Помимо виктории над красными, «Тоттенхэм» добился успеха в матче с «Тамуортом» в Кубке Англии. 12 января лондонцы разгромили соперника со счетом 3:0.
Состояние команды: Победа над «Ливерпулем» в Кубке лиги придала «Тоттенхэму» энергии. Клуб располагается в нижней части таблицы, поэтому следует как можно скорее улучшать ситуацию.
Обыграть «Эвертон» будет непросто. Однако букмекеры считают фаворитом «Тоттенхэм».
В гостях «шпоры» не выигрывают с 15 декабря. Тогда команда на выезде забила в ворота «Саутгемптона» пять безответных голов.
В 2024 году «Тоттенхэм» в гостях не смог обыграть «Эвертон». Встреча завершилась со счетом 2:2.
Статистика для ставок
- В АПЛ «Эвертон» не побеждает с 4 декабря
- В гостях «Тоттенхэм» не выигрывает с 15 декабря
- В 2024 году «шпоры» на выезде сыграли вничью с «Эвертоном» со счетом 2:2
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Эвертона» — 2.90, победа «Тоттенхэма» — 2.40, ничья — 3.40.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.20 соответственно.
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Прогноз: «Тоттенхэм» зарядился положительными эмоциями после победы над «Ливерпулем» в Кубке лиги. Команда постарается добиться успеха в предстоящей встрече.
Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.40.
Прогноз: Матч пройдет в упорной борьбе и, скорее всего, первая половина встречи закончится вничью.
Ставка: ничья в первом тайме за 2.27.