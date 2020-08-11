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    Тихонов рассказал об общении с избитым Широковым арбитром

    Футбол Между тем Скандалы Футбол России
    Бывший футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов рассказал о разговоре с арбитром турнира Московский Кубок Селебрити Никитой Данченковым, которого ударил эксперт и игрок команды «Матч ТВ» Роман Широков.

    Андрей Тихонов
    Андрей Тихонов

    «Я пытался судью придержать, чтобы он не показывал карточку, так ситуация накалялась. Я ему говорил, что не надо показывать, не надо обострять. То есть, я его, как бы, придерживал. Не то чтобы я ему не давал, просто говорят так люди. Я ему просто сказал, что не надо карточек. Просто прошел бы момент и прошел. Видимо, меня не услышали, поэтому так и получилось.

    Думаю, что если бы судья не показал бы желтую... Да, бывают определенные моменты, когда кто-то говорит, люди отвечают и реагируют, но судьи опытные иногда пропускают. Если бы вы слышали, что говорят, когда играют в ЛФЛ, какие разговоры идут, думаю, там нужно постоянно красные карточки показывать.

    Опытные судьи такое мимо ушей пропускают, а здесь я пытался сказать, что не надо показывать карточку. Все в таком плане. Я к нему подбежал, пытался за руку его взять, чтобы объяснить, что не надо обострять. Вот такой был диалог. Было видно, что ситуация накалена... Слово за слово. Когда я играл в ЛФЛ, это происходило постоянно на каждом матче. Судьи пропускают подобное, так как имеют опыт. А здесь к арбитру вопросов нет. Он действовал по букве закона.

  • «Матч ТВ» отстранил Широкова от работы
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    • Когда арбитр показал красную карточку, агрессии со стороны Широкова не было. Это все случилось неожиданно. Да, был словесный выпад со стороны Романа, но когда арбитр показал красную карточку, я стал в сторону уходить. Не было такого, что Роман сразу побежал на него. Никто не успел среагировать, так как это было неожиданностью. Если Роман изначально бы пошел на него так агрессивно, то ребята и я подбежали бы быстро. И ни у кого бы не было проблем. В той ситуации никто не думал, что произойдет подобный инцидент.

    Приведу подобный пример с арбитром, когда мы играли на "Кубке легенд", где девочку поставили на финал. Также все было. Ей сказали оскорбительное слово, она показала красную. Другой судья пропустил бы, и продолжили бы играть. А там начался балаган», — приводит слова Тихонова «Р-Спорт». 0

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