Роналду признан лучшим игроком «Ювентуса» в сезоне 2019/20

Нападающийпризнан лучшим игроком «Ювентуса» в сезоне 2019/20, сообщает официальный сайт клуба.

35-летний форвард победил в голосовании болельщиков туринской команды.

«Это был очень продолжительный сезон, который длился почти 11 месяцев. Неожиданная остановка, победное возобновление. Среди всех этих ингредиентов есть один, который был неизменным — голы Криштиану Роналду. Он признан лучшим за свои голы, класс, хладнокровие и лидерство», — говорится в сообщении.

Португалец в 33 матчах Серии А забил 31 гол, а во всех турнирах он отметился 37 забитыми мячами, установив новый клубный рекорд.

В составе «Ювентуса» Роналду второй сезон подряд выиграл чемпионат Италии. 0