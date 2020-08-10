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    Роналду признан лучшим игроком «Ювентуса» в сезоне 2019/20

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    Нападающий Криштиану Роналду признан лучшим игроком «Ювентуса» в сезоне 2019/20, сообщает официальный сайт клуба.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    35-летний форвард победил в голосовании болельщиков туринской команды.

    «Это был очень продолжительный сезон, который длился почти 11 месяцев. Неожиданная остановка, победное возобновление. Среди всех этих ингредиентов есть один, который был неизменным — голы Криштиану Роналду. Он признан лучшим за свои голы, класс, хладнокровие и лидерство», — говорится в сообщении.

    Португалец в 33 матчах Серии А забил 31 гол, а во всех турнирах он отметился 37 забитыми мячами, установив новый клубный рекорд.

    В составе «Ювентуса» Роналду второй сезон подряд выиграл чемпионат Италии. 0

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