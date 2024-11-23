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    «Марсель» устоит в Лансе, «Арсеналу» будет тяжело с «Ноттингем Форест»

    Экспресс дня 23 ноября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Адриен Рабьо сейчас играет в «Марселе»
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах России, Франции и Англии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    ЦСКА — «Ростов»

    Чемпионат России. РПЛ

    Сейчас ЦСКА располагается в таблице РПЛ на шестом месте с 27 очками. В заключительном матче первого круга команда Марко Николича на выезде победила «Крылья Советов» со счетом 2:1.

    Игра получилась довольно упорной, армейцы скорее на классе обыграли своего соперника. До этого матча ЦСКА не знал побед на протяжении трех матчей. Вообще, у команды крепкая оборона, но есть немало проблем в атаке, в последнее время армейцы вообще очень мало забивают.

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  • 10/11/2024

    • Команда Валерия Карпина начинает «выздоравливать». После провала в середине сезона «Ростов» стал прибавлять и поднялся на 8-е место. В трех последних играх с учетом Кубка России команда не проигрывает.

    Карпину наконец удалось стабилизировать состав, определиться со схемой и первым номером, и результаты не заставили себя ждать. В 15-м туре довольно легко были обыграны дома «Химки» (3:1), а ранее «Спартак» (1:0) в Кубке России. В игре против ЦСКА «Ростов» имеет все шансы увезти очки из Москвы.

    Наш прогноз: фора «Ростова» +1 за 1,60.

    «Арсенал» — «Ноттингем Форест»

    Чемпионат Англии. АПЛ

    В последнее время в игре «Арсенала» наметился некоторый спад, и команда стала очень часто терять очки, как итог, она уже на 4-е место и отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 9 очков.

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    В трех последних матчах с учетом кубков «Арсенал» потерпел два поражения, лишь раз сыграв вничью. Сказываются потери некоторых лидеров (скамейка у канониров не самая глубокая) и отсутствие забивного форварда, на острие атаки приходится играть Хаверцу, а в Рикардо Жезусе Артета полностью разочаровался.

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  • 14/11/2024

    • Подопечные Нуну в этом сезоне являются одним из открытий чемпионата Англии. Сейчас «Ноттингем Форест» идет вровень в таблице с «Арсеналом», а уступает лишь по дополнительным показателям.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Очередную молодость переживает габаритный нападающий Крис Вуд, забивший уже 8 мячей в АПЛ и претендующий на звание лучшего бомбардира. Под стать ему и другие футболисты, очень сильно прибавившие под руководством португальского специалиста. «Лесники» вряд ли сильно уступят в этой игре, а могут и вовсе выиграть.

    Наш прогноз: фора «НФ» +2 за 1,40.

    «Ланс» — «Марсель»

    Чемпионат Франции. Лига 1

    Пока «Ланс» идет на 8-м месте в таблице чемпионата Франции с 17 очками. Летом команду покинул многолетний наставник Франк Эс и сейчас ее возглавляет талантливый англичанин Уилл Стилл, отлично проявивший себя во главе «Реймса».

    Пока под его руководством «Ланс» не всегда играет стабильно, часто чередуя яркие игры и абсолютно невзрачные. При Стилле почти не поменялась тактическая схема и состав. В пяти последних матчах у команды следующие результаты: +2=1-2.

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  • 19/11/2024

    • Летом «Марсель» также сменил главного тренера, назначив Роберто Де Дзерби. Итальянец приходил под серьезные обещания усилить состав и солидное финансирование. В итоге команда у него обновилась почти на 80% по сравнению с прошлым сезоном.

    Состав с Рабьо, Гринвудом, Хейбергом, Ваи и другими футболистами выглядит многообещающе и может составить скоро конкуренцию «ПСЖ», но пока игра «Марселя» слишком нестабильна. Команда может разгромить любого соперника, а потом с треском уступить более слабому. Тем не менее, «Ланс» гораздо ниже классом и минимум очко дружина Де Дзерби должна увезти.

    Наш прогноз: «Марсель» не проиграет за 1,64.

    Общий коэффициент — 3,67.

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    Экспресс дня 23 ноября: прогноз, ставка (3.67), статистика, коэффициенты матча 23.11.2024. Экспресс. «Марсель» устоит в Лансе, «Арсеналу» будет тяжело с «Ноттингем Форест»
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